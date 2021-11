O campeonato da Fórmula 1 de 2021 vem chegando ao final e o RETA FINAL analisa e debate tudo sobre a 18ª etapa, com o GP do México.

A polêmica manobra de Max Verstappen no início em que deixou para trás a dupla da Mercedes é motivo de debate sobre a culpa de Valtteri Bottas ou a genialidade do piloto da Red Bull. Além disso, Fernando Alonso deu o seu pitaco sobre a pressão que seu ex-rival pode ter.

Tudo isso e muito mais você tem ao vivo. O RETA FINAL desta segunda-feira tem a apresentação de Erick Gabriel e os comentários de Guilherme Longo e Fábio Tarnapolsky, todos repórteres do Motorsport.com.

Your browser does not support the audio element.

