Helmut Marko não apoiou as ações de Max Verstappen no GP do México de Fórmula 1 quando o holandês tentou impedir Valtteri Bottas de fazer a volta mais rápida. Com o objetivo de tirar o ponto extra do holandês, a Mercedes chamou seu piloto para um novo conjunto de macios e ar limpo, mas ele foi atrapalhado pelo rival da Red Bull.

Quando os dois se encontraram na Curva 1, Verstappen reduziu, o que atrapalhou o finlandês de cravar o melhor tempo. Isso fez com que a equipe alemã tivesse que o levar aos boxes mais uma vez e trocar os pneus novamente. Na segunda tentativa, eles conseguiram.

Para Marko, apesar dos benefícios do ponto extra, isso poderia ter comprometido o triunfo de Max, que dominou a corrida quase de ponta a ponta: "Ele tem que se manter fora disso. A volta mais rápida é boa, mas a vitória é o mais importante", disse o conselheiro da Red Bull à Sky Sports alemã.

"Foi um dia perfeito e inacreditável onde ele freou tarde na largada", acrescentou ele, relembrando o movimento de seu piloto no começo do GP, onde ultrapassou Bottas e Lewis Hamilton por fora na Curva 1 assumiu a liderança, que manteve até o fim.

O resultado o deixa a 19 pontos de distância do heptacampeão na classificação de pilotos, enquanto nos construtores a sua escuderia está a apenas um da Mercedes. A próxima etapa é em São Paulo, no circuito de Interlagos, favorável à RBR.

