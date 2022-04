Carregar reprodutor de áudio

Nesta segunda-feira, o RETA FINAL chega com toda a repercussão do último fim de semana do esporte a motor, com destaque para o GP da Emilia Romagna, quarta etapa da temporada 2022 da Fórmula 1, disputada em Ímola, na Itália. Além disso, o programa também aborda outras categorias, como F2, F3, MotoGP e Porsche Cup, da qual pilotos Chris Hahn, Alceu Feldmann, Urubatan Jr. e Ricardo Fontanari participam como entrevistados especiais.

O programa é apresentado por Carlos Costa (@ocarlos_costa) e tem comentários de Erick Gabriel (@erickjornalista) e Guilherme Longo (@gglongo).

