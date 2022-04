Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton tem um início de temporada de Fórmula 1 bem diferente do que está acostumado. Após uma pré-temporada discreta e um início com pódio no GP do Bahrein, ajudado pelo duplo abandono da Red Bull no final daquela corrida, o heptacampeão não vem tendo o desempenho costumeiro em quase toda sua carreira na categoria.

Uma situação parecida foi na temporada de 2009, quando o inglês tinha após quatro corridas uma desclassificação do GP da Austrália, o sétimo lugar na Malásia, o sexto na China e um quarto lugar no Bahrein, quando o sistema de pontuação da época contemplava apenas até o oitavo colocado, resultando o sétimo lugar e apenas nove pontos somados.

Em 2022, Hamilton também ocupa a sétima posição, mas tem um pódio no Bahrein, a 10ª posição na Arábia Saudita, o quarto lugar na Austrália e a 13ª colocação em Ímola. Pior do que isso, a perspectiva de que as coisas poderão não mudar até o final do campeonato.

Entre os melhores inícios de Hamilton em sua carreira na F1, estão o da temporada de 2021, quando somou 94 pontos, vencendo três das quatro primeiras corridas e com um segundo lugar. Ironicamente, o inglês não conquistou o título. Em 2015, Hamilton também teve o mesmo retrospecto, mas somou 93 tentos.

Confira o panorama geral de Hamilton após as primeiras quatro corridas ano a ano

Ano Colocação após 4 corridas Número de pontos após 4 corridas Posição final no campeonato Resultados nas quatro primeiras corridas 2007* 1 30 2 3º / 2º / 2º / 2º 2008* 2 20 1 1º / 5º / 13º / 3º 2009* 7 9 5 DSQ / 7º / 6º / 4º 2010 4 49 4 3º / 6º / 6º / 2º 2011 2 59 5 2º / 8º / 1º / 4º 2012 2 49 4 3º / 3º / 3º / 8º 2013 3 50 4 5º / 3º / 3º / 5º 2014 2 75 1 Ret / 1º / 1º / 1º 2015 1 93 1 1º / 2º / 1º / 1º 2016 2 57 2 2º / 3º / 7º / 2º 2017 2 73 1 2º / 1º / 2º / 4º 2018 1 70 1 2º / 3º / 4º / 1º 2019 2 86 1 2º / 1º / 1º / 2º 2020 1 88 1 4º / 1º / 1º / 1º 2021 1 94 2 1º / 2º / 1º / 1º 2022 7 28 ? 3º / 10º / 4º / 13º

* sistema diferente de pontuação

VÍDEO: Como definir a 'draga' de Hamilton no começo da F1 2022?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast debate GP da Emilia Romagna, com vitória dominante de Verstappen

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: