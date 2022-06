Carregar reprodutor de áudio

As estreitas ruas de Baku receberão a oitava etapa da temporada 2022 da Fórmula 1, com o GP do Azerbaijão no final de semana. A Red Bull segue na liderança do campeonato de pilotos e de construtores, após outra prova sem ser em um autódromo, em Mônaco.

Com um traçado bastante diferente em comparação ao do Principado, será que a equipe austríaca irá deslanchar na frente das rivais ou veremos uma reabilitação da Ferrari, para a alegria dos tifosi.

O RETA FINAL vai analisar e debater tudo aquilo que envolve o evento, com a apresentação de Carlos Costa e participações de Erick Gabriel e Guilherme Longo, todos repórteres do Motorsport.com.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #180 – ‘Autossabotagem’ da Ferrari pode fazê-la perder título da F1 em 2022?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: