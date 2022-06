F1: Saiba quantos quilos um piloto pode perder a cada corrida

Carregar reprodutor de áudio

Apenas 20 ‘escolhidos’ têm o trabalho de domar os novos – e pesados – carros da Fórmula 1 em 2022 a cada fim de semana. Os pilotos deixaram de ser ‘apenas’ habilidosos ao volante para se tornarem verdadeiros atletas prontos para qualquer desafio.

Por isso, está descartada a ideia de apenas se sentar e guiar por duas horas, que aqueles que conhecem pouco sobre a categoria têm. E isso quem explica é o treinador de Max Verstappen, Bradley Scanes.

O piloto da Red Bull trabalhou com Jake Aliker em seus primeiros anos na F1, mas por motivos pessoais, o britânico o substituiu neste trabalho até que o piloto da Red Bull se tornou campeão mundial.

O treinador do holandês revelou que durante uma corrida ele queimou tantas calorias quanto alguém que compete em uma meia maratona. O recorde de Jacob Kiplimo de 57 minutos e 31 segundos estabelece a marca mais rápida da história desta modalidade, enquanto uma prova da mais alta categoria do automobilismo dura cerca de meia hora a mais.

"Você está suportando até 40 ou 45 quilos de pressão no pescoço quando freia. Em circuitos como Monza, você tem que resistir até 100 quilos, e a temperatura no cockpit pode ser superior a 50°C", explicou Scanes.

Verstappen perdeu 3,6 kg em pouco mais de uma hora e meia de corrida em Miami com suor e, embora isso possa ser facilmente recuperado com hidratação, mostra como é difícil lidar com condições tão quentes em um GP.

"É cerca de 5% do seu peso total e, se você perder essa quantidade, leva a uma perda de 30% da capacidade de trabalho", disse o britânico em entrevista ao De Telegraaf. "Em seguida, você tem que ter resistência, mas ainda mais importante é o aspecto mental e a concentração."

Naquela corrida em solo americano, os pilotos começaram a cometer erros no final, o que Scanes disse estar relacionado à fadiga, o que mostra o quão importante é estar em forma.

Além disso, o treinador inglês reconheceu o quão feliz está com o atual campeão mundial: "Max é um talento excepcional, muitas vezes você vê isso em atletas de elite. É fácil trabalhar com ele, nos entendemos e o ambiente é muito descontraído.”

