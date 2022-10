Carregar reprodutor de áudio

Nesta segunda-feira, o RETA FINAL chega com os principais destaques da Fórmula 1, após o GP de Singapura, 17ª de 22 etapas da temporada 2022 da categoria máxima do automobilismo mundial.

A prova de Marina Bay foi um fiasco? O mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, fez grande corrida, mas porque o evento asiático não empolgou os fãs. E seu companheiro holandês Max Verstappen, vai ser campeão em Suzuka no domingo?

O programa é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel, Guilherme Longo e Isa Fernandes, todos do Motorsport.com.

