Carregar reprodutor de áudio

Duas horas e trinta e um minutos. Foi quanto tempo se passou entre Sergio Pérez receber a bandeira quadriculada no GP de Singapura de Fórmula 1 em primeiro lugar e os comissários penalizarem o piloto da Red Bull por suas repetidas infrações nos períodos de safety car.

Juntamente com um atraso no início da corrida devido às condições escorregadias da pista - o que mostrou que ignoraram totalmente os pneus de faixa azul, para chuvas extremas -, outro capítulo para o debate sobre joias, além da questão do teto orçamentário - que sugere que o órgão regulamentador precise estabelecer uma punição exemplar, caso as suspeitas de violações do teto de 2021 forem confirmadas -. Portanto, a confiança na FIA sofreu um novo golpe no último fim de semana.

Isso parece ter ofuscado um primeiro encontro dramático, se não emocionante, nas ruas de Marina Bay desde 2019. Na qual Pérez teve uma boa performance e acabou com a má fama que vinha tendo. Além de ter conseguido abrir vantagem de Charles Leclerc no final da prova para assegurar o primeiro lugar, caso fosse punido. Enquanto os campeões Lewis Hamilton e Max Verstappen lutaram para dominar a trilha traiçoeira e escorregadia para tentar ultrapassar, pois, como a pista só tinha uma trilha seca, o único jeito de ultrapassar era pela parte que estava molhada, fora da linha de corrida.

Com isso, a coroação aparentemente inevitável de Verstappen deve esperar mais uma semana até o GP do Japão neste fim de semana. Mas outra grande dose de controvérsia sobre o limite de orçamento garantiu que houvesse muitos pontos de discussão em vez de o título ser definitivamente decidido. E a partir dessas subtramas, aqui estão 10 coisas que aprendemos com o Grande Prêmio de Singapura de 2022.

A penalidade de cinco segundos de Perez foi anunciada mais de duas horas após o término da corrida Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

1. A fé na FIA foi ainda mais abalada

Não foi apenas a quantidade de tempo necessária para determinar a classificação final - emitida às 1h42 local - que tirou ainda mais a confiança no órgão regulamentador. Houve inconsistência da FIA também.

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, esperava que Pérez recebesse uma penalidade de cinco segundos por pelo menos uma vez (na verdade, três vezes) avançar mais do que o comprimento de 10 carros atrás do safety car. O italiano citou o ex-piloto da Alfa Romeo Antonio Giovinazzi em 2020. Mas quando Sebastian Vettel foi culpado no Canadá no início deste ano, ele escapou sem penalidade de tempo. Parte da justificativa da FIA para Montreal foi que vários pilotos violaram as regras.

Como tal, um regulamento rígido e rápido não foi recebido com uma punição dura e rápida. Essa incerteza se repetiu na justificativa da ofensa de Pérez. Em um parágrafo, os comissários observaram que as condições úmidas não eram motivo suficiente para o mexicano ficar tão atrás do Mercedes AMG GT Black Series, o safety car usado na corrida. No entanto, no próximo parágrafo, eles observaram “as condições úmidas e as dificuldades destacadas por [Pérez] como circunstâncias atenuantes”.

Embora houvesse uma expectativa de que a punição de tempo para Pérez tivesse consequências - a equipe pediu que seu piloto abrisse uma vantagem para Leclerc no final, apenas para assegurar o primeiro lugar - e essas consequências eventualmente vieram, que demorou tanto para uma penalidade que tem precedente ser e para ir contra eventos semelhantes no início da temporada, mas alinhar com um exemplo de dois anos atrás permitiu que a percepção pública da FIA caísse ainda mais.

O atraso da FIA nos procedimentos significava que o pneu de chuva é supérfluo Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

2. A forma como lidam com largadas com chuva ainda é desajeitada

Depois que chuvas torrenciais atingiram a ilha na noite de domingo, a FIA foi forçada a atrasar o início da corrida mais longa do calendário da Fórmula 1 em 65 minutos. No momento em que os carros completaram suas voltas ao grid e se alinharam nos colchetes, todos os 20 deles estavam usando os pneus Pirelli intermediários, o que tem faixa verde.

A FIA está vinculada ao procedimento de largada de 40 minutos que a F1 exige, o que, portanto, requer uma grande ajuda de previsão para prever condições seguras o suficiente para a corrida começar - o que fez notavelmente com uma largada parada e não liderada pelo safety car. No entanto, que os pneus totalmente ranhurados para clima úmido foram completamente perdidos deixou um gosto amargo na boca, pois muitos sentiram que a reação foi excessivamente cautelosa e excessivamente prolongada para tornar a borracha de parede azul supérflua aos requisitos.

A corrida foi administrada por Eduardo Freitas, o mesmo diretor de corrida da FIA responsável pelos procedimentos em Mônaco no início desta temporada. A corrida no principado durou apenas 64 de suas 78 voltas programadas devido a também atingir o limite de tempo de três horas. Isso ocorreu por conta de quatro atrasos separados, sendo o último uma bandeira vermelha de 60 minutos após uma volta de formação atrás do safety car. Embora um passo à frente dos eventos de Spa na última temporada, ainda parece que há muito espaço para melhorar a forma como a F1 lida com os elementos naturais.

Indiscutivelmente o melhor desempenho de Perez na F1, o mexicano foi imperioso Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

3. Pérez tem o poder de se reerguer

Perez estava rapidamente chegando a três meses completos de performances que estavam abaixo da expectativa, que é seguir Max Verstappen de perto e lutar com a Ferrari, para deixar o holandês abrir uma vantagem confirtável na liderança.

Ele foi prejudicado pela redução de peso que RB18 sofreu, que ao contrário do início da temporada, agora oferece aos mecânicos a oportunidade de colocar lastro na frente para reduzir o understeer, mas permite que a traseira fique mais solta. Essas são características que permitem que Verstappen fique mais confortável, mas prejudicam Pérez.

No entanto, com Verstappen se alinhando em oitavo depois de ter que abortar duas voltas rápidas no Q3 para ser capaz de fornecer a amostra de combustível necessária, coube a Pérez liderar a Red Bull da frente em Singapura. Isso ele fez logo na largada, após ultrapassar o pole position Leclerc na curva 1. Pérez então liderou bem cada reinício de safety car e aqueceu seus pneus perfeitamente no stint final para distanciar a Ferrarie, eventualmente, extrair uma vantagem de 7,6s para cobrir confortavelmente a penalidade do safety car, que seria aplicada após a corrida.

Parece que as condições de baixa aderência que são encontradas em uma pista de rua, e pioram quando chove, além de baixo combustível nos estágios finais, permitem que Pérez se destaque quando os pneus dianteiros não estão sendo forçados para o asfalto. Em Suzuka neste fim de semana, uma pista convencional, ele precisa demonstrar que sua exibição em Singapura veio para ficar.

Em um dia em que ele poderia ter conquistado o título, a corrida de Verstappen não foi limpa Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

4. Os campeões da Fórmula 1 provaram que não são infalíveis

Dar mais crédito a Pérez por sua gestão das condições de baixa aderência é fácil graças aos deslizes sofridos por Verstappen e Lewis Hamilton, o sete vezes campeão há muito considerado um piloto que se destaca nas condições de pista molhada.

Embora Verstappen tenha sido prejudicado nas voltas da classificação abortadas mencionadas acima, a largada foi abalada quando ele acionou o anti-stall (sistema que engata a ambreagem automaticamente, quando as rotações do motor caem muito, fazendo com que o motor não 'apague') e caiu para 12º.

Tentando conquistar sua sexta vitória consecutiva, o piloto holandês provou que é possível ultrapassar em Singapura, mesmo sem a ajuda do DRS enquanto o pelotão estava com pneus intermediários. Mas, para encerrar um fim de semana “incrivelmente confuso”, ele errou ao lutar contra Lando Norris enquanto ele tentava se recuperar de volta ao sétimo lugar. Foi seu pior fim de semana nesta temporada e acabou com suas chances de quebrar o recorde de Sebastian Vettel em 2013 de sete vitórias consecutivas.

Hamilton estava igualmente fora de forma. Enquanto ele achava que a Mercedes estava um segundo abaixo do ritmo final das Red Bulls e Ferraris, ele esperava muito mais do que um ponto em nono. Tendo reclamado de bater nas rodas com Carlos Sainz, que então se tornou um bloqueio, ele cozinhou demais os pneus na frenagem e bateu na barreira externa, Hamilton teve sorte de se recuperar de uma mudança na asa dianteira depois que sua placa final se soltou. Depois de assumir seu erro, Hamilton também errou ao tentar ultrapassar Sebastian Vettel para completar uma exibição verdadeiramente decepcionante.

A primeira corrida de Singapura em três anos foi dramática, mas, inversamente, sem intrigas Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

5. Uma corrida agitada não faz uma corrida emocionante

O tempo chuvoso, dois carros de segurança, mais dois carros de segurança virtuais e apenas 14 finalistas refletiram um agitado Grande Prêmio de Singapura que terminou antes de as 61 voltas serem completadas, por estar no limite de tempo.

Isso não foi ajudado por um clímax no final da corrida sendo contido pelo ritmo de Pérez no stint final. Sua mudança de velocidade e o último caso de gerenciamento crítico de pneus permitiram que ele se defendesse contra Leclerc antes de sair do alcance do DRS para escapar para uma vitória com margem de 7,6s.

Além disso, as condições úmidas garantiram que a pista levasse uma eternidade para secar. Então, para todas as fotos impressionantes de carros deslizando nas circunstâncias complicadas (veja George Russell de alguma forma segurando o W13 na curva 3 após uma aposta prematura em slicks), passar foi em grande parte um prêmio.

Verstappen pode conquistar seu segundo título em Suzuka na frente da Honda? Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

6. Confirmação do segundo título de Verstappen aparentemente virá no Japão

Enquanto Verstappen lamentou um fim de semana frustrante - embora ele estivesse muito menos descontente após a corrida do que na pós-classificação - seis pontos pelo sétimo lugar e o distante rival pelo título Charles Leclerc chegando em segundo apenas atrasa sua coroação.

Verstappen, que era um candidato a ser pole position, teria que vencer e fazer a volta mais rápida, enquanto Leclerc teria que ficar em oitavo ou em uma colocação pior para que o campeonato acabasse em Singapura. Esse foi um feito que ele considerou um “pouco irrealista” no começo da etapa. Agora, porém, ele tem 104 pontos de vantagem sobre o monegasco. Como tal, para a conquista do título, mesmo que Leclerc termine em segundo no Japão neste fim de semana, uma vitória e um ponto de bônus pela volta mais rápida em Suzuka ainda dariam a Verstappen seu segundo título com quatro rodadas restantes.

Contudo, Verstappen provavelmente recuperará a vantagem na Red Bull em um retorno a um circuito convencional após Pérez estrelar domingo nas ruas da cidade de Marina Bay. No entanto, de suas 31 vitórias na F1 até o momento, nenhuma foi conquistada no Japão.

McLaren capitalizou em um dia em que a Alpine fracassou Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

7. A batalha entre Alpine e McLaren pelo quarto lugar vai se estender por mais etapas

Embora em comparação com 2021 a McLaren tenha dado um passo para trás no início desta segunda era de efeito solo para a F1, ainda foi capaz de manter a Alpine afastada inicialmente na batalha pelo quarto lugar no campeonato de construtores. Uma combinação de falta de confiabilidade da Alpine e algumas estratégias questionáveis ​​significaram que, com Lando Norris fazendo a maior parte da pontuação, a McLaren poderia se manter na frente nos pontos.

Isso foi até o Grande Prêmio da França no final de julho, quando a equipe anglo-francesa superou sua rival britânica, em grande parte graças à forma de Fernando Alonso. E no final do GP da Holanda no mês passado, os franceses tinham uma vantagem saudável de 24 pontos na batalha para liderar a luta.

No entanto, o abandono duplo de Alonso e Esteban Ocon ocorreu quando ambas as unidades de potência gritaram misericórdia bem antes da metade da corrida truncada de 59 voltas. Alonso estava sexto lugar, com Ocon progredindo de 17º para 13º antes que o calor cozinhasse os motores.

Isso permitiu que a McLaren recuperasse o quarto lugar no campeonato de construtores, com um resultado de 4-5, com Norris liderando Ricciardo depois de ambos terem esperado para parar na volta 36 com o safety car completo - depois da maioria. Como tal, a McLaren agora detém uma pequena vantagem de quatro pontos sobre a Alpine nas cinco últimas corridas.

A recuperação de Albon para correr em Singapura foi milagrosa - sua saída nem tanto Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

8. O retorno de Albon foi heroico, mas sua saída cômica

Nada pode diminuir a recuperação de Alex Albon de uma insuficiência respiratória durante uma cirurgia no apêndice, que o afastou do GP da Itália. Faltando pouco menos de duas semanas para ir para Singapura, ele voltou a treinar. Notavelmente, ele se alinhou no grid para a corrida mais cansativa do calendário. Outros elogios vêm de sua equipe Williams, revelando que ele não relatou dificuldade na sexta ou no sábado ao sair do carro e estava focado apenas na solução de problemas do FW44.

No entanto, de todos os acidentes durante o GP de Singapura (e a lista é longa graças a Hamilton, Yuki Tsunoda, até o companheiro de equipe Nicholas Latifi vagando no Alfa Romeo de Zhou Guanyu), o de Albon foi o mais estranho.

O tailandês-britânico já havia rodado na pista depois de largar em 18º, antes de tentar na volta 24. Ele pegou um trecho de água parada na curva 8 e saiu de frente bem largo. Albon pisou no freio, mas não deu tempo de evitar uma colisão na barreira. Ele se recuperou para os boxes para uma troca de asa dianteira, mas após a inspeção, os mecânicos decidiram que a corrida de Albon estava encerrada.

Red Bull estava no centro das reivindicações de gastos excessivos no limite do orçamento Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

9. O teto orçamentário deve enfrentar sua primeira grande controvérsia

O ponto de discussão de sexta-feira à noite em Singapura tem um significado enorme. Fontes no paddock da F1 alegam que Aston Martin e Red Bull excederam o limite de orçamento de 2021, a primeira temporada em que foi colocado em uso.

Embora a FIA tenha divulgado uma breve declaração reconhecendo os murmúrios, seu verdadeiro teste ocorre na quarta-feira, quando o órgão regulador divulgará suas descobertas sobre quaisquer violações pequenas ou materiais do limite de custos e depois decidirá como aplicará as punições.

Rapidamente, a ideia de que Verstappen poderia perder seu primeiro campeonato mundial para tornar Hamilton oito vezes vencedor do título, foi levantada. Isso quase certamente não acontecerá. Mas a FIA deve estabelecer um precedente caso encontre qualquer equipe que violem o limite de US$ 145 milhões.

Mercedes e Ferrari, que se opunham ideologicamente a como a FIA poderia combater o porpoising, agora estão alinhadas em criticar a Red Bull. O chefe do Silver Arrows, Toto Wolff, acredita que qualquer equipe que tenha ultrapassado o limite não só terá ganho em 2021, mas também nesta temporada e em 2023, pois melhorou sua adaptação à grande mudança regulatória.

Red Bull nega que tenha se aventurado no vermelho Photo by: Red Bull Content Pool

10. A Red Bull nega, enfaticamente, qualquer gasto fora do limite do teto orçamentário

No entanto, o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, insiste que as contas de sua equipe estão em ordem e rebateu ferozmente as alegações de qualquer irregularidade. Ele disse: “Estou absolutamente confiante em nossa finalização. Já passou por um processo. Ele entrou, em março, em termos de [ser] totalmente assinado por nossos auditores, que obviamente são um dos três grandes. E acreditamos que estamos confortavelmente dentro do limite. Então, a FIA está seguindo seu processo. Esperamos, e potencialmente nesta semana, ouvir não apenas nós, mas todas as equipes, o resultado desse processo”.

Respondendo aos comentários de Wolff e do diretor de corrida da Ferrari, Laurent Mekies, Horner recuou com a aparente ameaça de ação legal. Ele acrescentou: “A menos que haja uma retirada clara dessas declarações, levaremos isso incrivelmente a sério e analisaremos quais são as opções disponíveis para nós. É absolutamente inaceitável fazer comentários do tipo que foram feitos ontem, que são totalmente difamatórios para a equipe, para as marcas e até para a Fórmula 1”.

A Red Bull tomará medidas sobre os comentários feitos contra a equipe? Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

TÍTULO NO TAPETÃO? Entenda o que acontece para quem não respeita TETO DE GASTOS DA F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: