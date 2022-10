Carregar reprodutor de áudio

Sergio Pérez pode ser definido como o especialista em pistas urbanas: no ano passado venceu em Baku no GP do Azerbaijão e nesta temporada da Fórmula 1 venceu tanto em Mônaco quanto em Singapura. O mexicano venceu a traiçoeira corrida de Marina Bay com perfeita dirigibilidade ao volante do RB18.

Esta súbita "ressurreição" de Checo, no difícil fim de semana do seu companheiro de equipe, surge depois de um período muito duro para ele, já que nas últimas seis corridas só tinha subido ao pódio uma vez. Foi dito que o desenvolvimento da Red Bull iria mais na direção do piloto campeão mundial e menos na de Pérez, que prefere um carro que tende a subvirar.

A dieta de emagrecimento do RB18, além de garantir um aumento no desempenho (cerca de 0"3 são medidos a cada 10 kg a menos), também permitiu aos técnicos introduzir um pouco de peso que permitiu equilibrar melhor a máquina de Adrian Newey, garantindo melhor dirigibilidade para o benefício da durabilidade dos pneus.

Red Bull RB18: detalhe do fundo estilo Ferrari usado até Monza por Perez Photo by: Giorgio Piola

Sendo este o caso, é questionável o que permitiu Pérez se tornar um gigante em Singapura. E a resposta veio de uma fotografia que foi tirada no grid de largada de Marina Bay, enquanto o carro nº 11 estava na primeira fila: o RB18 do piloto número 11 também estava equipado com o mesmo fundo que o de Verstappen.

Max, de fato, rejeitou a introdução do novo fundo estilo Ferrari no GP da Inglaterra e a solução foi montada em Sergio Pérez, que desde então o usou regularmente até Monza. A motivação dos técnicos de Milton Keynes foi que por motivos de teto orçamentário eles não queriam fazer outros fundos antigos e usariam a nova especificação com Checo já que a diferença de desempenho era "apenas" de um décimo.

Obviamente não foi o caso, porque em Singapura até o mexicano conseguiu se beneficiar da solução mais eficiente e o resultado foi visto imediatamente: Pérez usou ontem o fundo sem o soprador na frente da roda traseira e, acima de tudo, ele também contou com a atualização vista no RB18 de Verstappen.

Detalhe da parte inferior modificada do Red Bull RB18 visto em Cingapura Photo by: Giorgio Piola

O carro de Sergio Pérez também tinha um desenho diferente no limite de saída do meio-fio no centro do carro, onde eram visíveis duas abas quadradas Nolder e não mais arredondadas, após o formato da fenda entre as duas dorsais.

Os engenheiros de Pierre Wache explicaram que o padrão de fluxo foi revisado para ter menos perda de carga ao mudar de altura: Pérez deve ter gostado especialmente de todas as mudanças porque viu novamente o piloto do início da temporada, ele estava muito perto de Verstappen

A equipe de Milton Keynes quer levar o mexicano ao segundo lugar no Campeonato de Pilotos: após o sucesso de Marina Bay, apenas dois pontos separam Sergio de Charles Leclerc e a operação pode avançar se vermos Pérez no mesmo nível em que o vimos em Singapura nas próximas corridas.

