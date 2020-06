Rio se aproxima de tirar F1 de São Paulo em 2021, diz jornal

A novela sobre o futuro do GP do Brasil de F1 parece ganhar um novo capítulo. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o consórcio Rio Motorsports avançou nas negociações com o Grupo Liberty para ter o GP do Brasil a partir de 2021.

Segundo a publicação, a tendência é de que o anúncio oficial seja feito nas próximas semanas, já que as conversas se intensificaram nos últimos meses, por meio de teleconferências. Na semana passada as duas partes teriam chegado a um acordo, incluindo as taxas para se ter a prova, patrocinadores e até sobre ingressos VIP.

O Estadão diz também que para atrair o Grupo Liberty, a candidatura carioca ofereceu um pacote de US$ 65 milhões (aproximadamente R$ 340 milhões) por ano. Para poder cobrir os primeiros anos, a rio Motorsports conta com a aprovação de R$ 302,4 milhões e virá em forma de renúncia fiscal de empresas.

O consórcio pretende investir R$ 700 milhões para viabilizar a obra em Deodoro, que ainda não saiu do papel e ainda não tem previsão de início. A companhia ainda necessita de licenças e estudos de impacto ambiental. A estimativa da construção do autódromo é de 14 meses.

O atual contrato da F1 com o Brasil está em seu último ano em São Paulo, que recebe a categoria de maneira ininterrupta desde 1990. A corrida de 2020 ainda não está confirmada, devido à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. A definição deve ocorrer nos próximos dias.

