Alex Zanardi permanece na UTI do hospital Santa Maria alle Scotte, onde se recupera de um grave acidente de uma competição de bicicleta de mão em uma estrada na região de Siena, no dia 19 de junho.

Nesta terça-feira, o hospital divulgou novo boletim médico, 24 horas depois de uma segunda cirurgia neurológica. Zanardi permanece com quadro estável, mas ainda grave.

“Quanto às condições clínicas de Alex Zanardi, internado na policlínica Santa Maria alle Scotte desde 19 de junho, informamos que, após a segunda neurocirurgia que realizada ontem, segunda-feira, 29 de junho, o paciente apresenta condições clínicas estáveis e curso estável do ponto de vista neurológico, cujo quadro permanece grave. Alex Zanardi está internado na Unidade de Terapia Intensiva, onde permanece sedado e intubado, e o prognóstico permanece confidencial. “

“De acordo com a família, nenhum outro boletim médico será publicado na ausência de desenvolvimentos significativos.”

A Ferrari anunciou que os carros de Charles Leclerc e Sebastian Vettel usarão a mensagem #ForzaAlex durante o fim de semana do GP da Áustria em apoio ao italiano.

