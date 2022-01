Nico Rosberg, campeão da Fórmula 1 em 2016, pediu à FIA que "ajuste" as regras estabelecidas para "se livrar de todas as discussões", após uma temporada de 2021 marcada por polêmicas na briga pelo campeonato.

A categoria teve um encerramento emocionante e polêmico no GP de Abu Dhabi, onde Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton após um safety car no final para vencer a corrida e levar o título.

Rosberg, que derrotou o heptacampeão, seu companheiro de Mercedes na época, em sua conquista, disse após Yas Marina que a equipe teria perdido o campeonato "com uma mudança de procedimento que não obedeceu os regulamentos".

Agora, o alemão quer que a federação aja sobre o assunto para evitar em 2022 as polêmicas vividas este ano pelos diferentes duelos na pista, em particular entre Verstappen e Hamilton, que se enfrentaram repetidamente, e as decisões dos comissários que geraram insatisfação de um lado e de outro.

"A categoria precisa progredir", disse Rosberg à Sky Sports. "Começa a respeito de todas as ultrapassagens, a ação roda a roda. A FIA precisa ajustar tudo isso para que não tenhamos tantas discussões."

Nico acha que seria benéfico para a F1 ter clareza e rapidez nas decisões que são feitas nas batalhas na pista.

"Seria melhor para o esporte se fosse muito mais fácil de entender. Também nas lutas mais próximas; quem está na preferência e quem não está, o que fazer. Você toma uma decisão rápida e segue em frente."

"Temos que nos livrar de todas essas polêmicas, isso é importante", concluiu.

Por fim, o ex-piloto acredita que Mohammed ben Sulayem, recentemente eleito o novo presidente da FIA, tem "uma oportunidade" de fazer mudanças com sua chegada à chefia.

O próprio dirigente já indicou que estudará tudo o que aconteceu em Abu Dhabi para evitar que uma situação semelhante se repita no futuro.

