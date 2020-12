Segundo o canal alemão RTL, a Red Bull estaria interessada na contratação do britânico George Russell, piloto britânico da Williams que foi 'cedido' à Mercedes no GP de Sakhir de Fórmula 1 como substituto do compatriota Lewis Hamilton, que contraiu coronavírus.

De acordo com o veículo, o jovem de 22 anos está no radar dos dirigentes da Red Bull "há algum tempo". Ainda segundo o RTL, porém, o mexicano Sergio Pérez, que venceu o GP de Sakhir com a Racing Point, é o favorito para a vaga ao lado do holandês Max Verstappen.

“Após suas apresentações recentes, Sergio Perez está na pole position para conquistar o assento ao lado de Max Verstappen. Mas Helmut Marko e Christian Horner estão de olho em Russell, de 22 anos, há algum tempo”, publicou o RTL em seu site na manhã de segunda-feira.

O canal diz que a Red Bull está monitorando de perto a situação do britânico. Entretanto, a chance de Russell competir em outra equipe em 2021 parece pequena, já que ele tem contrato com a Williams para a próxima temporada.

No caso da Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas tem vínculo para o ano que vem e há grande expectativa para que Hamilton também renove com a equipe alemã. Assim, Russell deve esperar mais um ano para ter uma chance no time heptacampeão da F1.

Sobre Russell, o RTL afirma: “Se a Mercedes não o transferir para a equipe de fábrica, a Red Bull certamente tentará seduzir Russell com argumentos saborosos. Quem sabe os britânicos podem ser sensíveis a isso."

"Seu contrato atual com a Williams deve ser o menor de seus problemas. Seria quase uma punição justa para Toto Wolff, que preferiu Valtteri Bottas do que Russell", completou o canal alemão.

