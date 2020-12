Após liderar o primeiro treino livre para o GP de Sakhir de Fórmula 1, o britânico George Russell, que substitui o compatriota Lewis Hamilton na Mercedes, voltou a ser o mais rápido na segunda sessão prática no Bahrein.

'Cedido' pela Williams para correr na vaga do heptacampeão, que contraiu o novo coronavírus, Russell cravou o tempo de 54s713 e superou novamente o holandês Max Verstappen, que ficou em segundo com a Red Bull, apesar de reclamações sobre o carro.

O top-3 foi 'fechado' pelo mexicano Sergio Pérez, que deixará a Racing Point no fim de 2020. O quarto posto ficou com o francês Esteban Ocon, da Renault, enquanto o anglo-tailandês Alex Albon completou os cinco primeiros com a Red Bull.

A sexta colocação no anel externo de Sakhir ficou o russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri. O canadense Lance Stroll, da Racing Point, foi o sétimo, à frente do australiano Daniel Ricciardo, da Renault.

O francês Pierre Gasly ficou em nono com a AlphaTauri, à frente da McLaren do espanhol Carlos Sainz, que será piloto da Ferrari em 2021. O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, teve volta rápida deletada por extrapolar os limites de pista e acabou em 11º.

Os estreantes e os problemas da Ferrari

Substituto do francês Romain Grosjean, que sofreu acidente no GP do Bahrein, o brasileiro Pietro Fittipaldi foi o 18º com a Haas. Já o anglo-coreano Jack Aitken, que corre na vaga de Russell na Williams, foi o penúltimo no deserto de Sakhir.

Já a Ferrari teve um segundo treino livre difícil, com o piloto monegasco Charles Leclerc ficando em último e sendo obrigado a parar com quebra no semieixo do carro. O competidor teve que 'arrastar' o SF1000 para os boxes. Confira:

Seu companheiro alemão Sebastian Vettel, que sairá da escuderia e correrá pela Aston Martin/Racing Point em 2021, rodou e quase bateu na Haas do dinamarquês Kevin Magnussen. Veja abaixo:

O brilho de Russell e os destaques do dia de atividades pré-GP de Sakhir de Fórmula 1

