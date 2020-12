Após o grande acidente no GP do Bahrain, Romain Grosjean vem em fase de recuperação. Ferido nas mãos e no pé esquerdo, o francês está em uma corrida contra o tempo para tentar participar do GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada de 2020 e a de sua carreira, já que aos 34 anos, ele não renovou com a Haas para 2021.

Seu retorno ao paddock de Sakhir na noite de quinta-feira, onde pôde se encontrar com a equipe médica, comissários e bombeiros do circuito, incluindo os dois que foram os primeiros a intervir na área do acidente, foi igualmente feliz em vê-lo vivo e já ansioso por estar presente apenas para observar que sua condição ainda é, por enquanto, insuficiente para vê-lo voltar a assumir o volante. Para este fim de semana, ele está sendo substituído por Pietro Fittipaldi.

Porém, ele quer voltar ao seu assento na F1. E se isso não for possível para a prova em Yas Marina, ele está pronto para pedir a cada equipe a possibilidade de fazer um pequeno teste privado.

"Os médicos dizem que é difícil saber nesse momento" , disse ele nesta sexta-feira durante uma videoconferência em resposta à pergunta sobre sua disponibilidade no próximo fim de semana.”

"A mão direita vai ficar 100% pronta. A força e a mobilidade da mão esquerda vão melhorando a cada dia. A força está aí. Ainda tem muito inchaço por conta da inflamação. A mão direita está mais forte."

"Estou feliz, mas a dor nos últimos dois dias tem sido forte. Sou bastante resistente à dor. Quebrei a mão direita no início deste ano quando caí na cozinha, não disse nada a ninguém, mas foi uma fratura exposta, dois ossos que eu coloquei de volta sozinho, e fui para o hospital, e a dor era normal, então eu sou muito resistente a um pouco de dor.”

“Não vou arriscar perder a mobilidade do dedo indicador esquerdo e do polegar esquerdo pelo resto da vida, só para ir a Abu Dhabi. Seria uma grande história poder ir a Abu Dhabi. Se isso não acontecer, vou ligar para todas as equipes de F1 para ver se alguém estaria disposto a me oferecer um teste privado em janeiro, para voltar ao carro e fazer de 10 a 15 voltas para mim."

Ele também não descarta a possibilidade de jogar de ser um substituto de luxo em 2021: "Terei uma superlicença em 2021, e vimos que ninguém está imune à Covid-19. Veremos."

