Desde que substituiu Lewis Hamilton no GP de Sakhir da Fórmula 1, a pergunta que George Russell mais escuta é quando ele passará a ocupar uma das vagas da Mercedes. E apesar de ficar feliz por ter seu nome associado à equipe que vem dominando o Mundial há sete anos, o piloto britânico pede paciência.

Sua participação no Sakhir chamou a atenção dos fãs e do paddock, pela boa performance que entregou, estragada apenas pela lambança feita pela Mercedes no pit stop, já na reta final da prova. E apesar de já ser associado como uma futura estrela da equipe alemã antes disso, o GP somente incendiou essas especulações.

Desde então, Russell brinca que esse é o tema que mais aparece quando dá entrevistas para jornalistas do mundo todo. Segundo o britânico, outra pergunta que tem surgido bastante é como seria dividir a equipe com Max Verstappen.

O holandês tem seu nome bastante associado à Mercedes desde que a equipe alemã anunciou a renovação do contrato de Hamilton por apenas um ano, abrindo espaço para uma possível aposentadoria no final de 2020. O CEO da McLaren, Zak Brown, disse recentemente em entrevista ao Daily Mail, que vê os Russell e Verstappen como a dupla da Mercedes em 2022.

Em entrevista ao jornal britânico Evening Standard, Russell falou sobre essa situação.

"Disse a Toto [Wolff, chefe da Mercedes] que não param de me perguntar sobre Mercedes e as possibilidades hipotéticas de ser companheiro de equipe de Max, de Lewis".

Mas Russell pede cautela, afirmando que a decisão não é sua e que seu objetivo para este momento é dar o melhor em sua atual equipe, a Williams.

"Na verdade, estamos longe disso ainda. A Fórmula 1 é única, um mundo que muda muito rapidamente. Um resultado ruim, um contratempo na pista ou fora dela pode mudar o caminho de sua carreira, então não posso deixar ser carregado por isso".

"Sou profissional e estou aqui para fazer o melhor trabalho possível com a Williams, enquanto a Mercedes tem sido muito leal a mim nos últimos seis anos. Estamos nessa juntos e, se acontecer, quando acontecer, será natural e porque acreditam que é o certo a ser feito".

Sobre Wolff, Russell disse que a relação está "melhor do que nunca" e que eles "estão em contato a todo tempo".

Desde o anúncio da renovação de Hamilton, Wolff vem afirmando que ele e Bottas são as prioridades da Mercedes para as vagas de 2022 e que, diferente deste ano, não vai esperar até o último momento possível para iniciar as negociações, acreditando que as conversas devem começar durante as férias de verão, em agosto.

Russell vai "representar pilotos jovens" na GPDA

Nesta semana, a Associação de Pilotos de Grande Prêmio (GPDA) anunciou que o britânico será um dos novos diretores da instituição, substituindo Romain Grosjean, que saiu da F1 no final do ano passado. Ele terá a companhia de Sebastian Vettel, enquanto o ex-F1 Alexander Wurz segue à frente da GPDA como presidente.

"Queria assumir esse papel por causa de tudo que a GPDA fez para o esporte ao longo desses anos", disse Russell nesta quinta durante a coletiva pré-GP do Bahrein.

"Quando tivemos nossas reuniões entre os pilotos, que eram comuns em 2019, uma a cada dois GPs, falávamos sobre assuntos importantes e modos para melhorar o esporte, segurança, e mais".

"Eu sempre fui bem vocal nessas reuniões, sempre quis registrar minha opinião. E acredito que ser uma voz para os pilotos é algo que me orgulha. Então mal posso esperar para fazer isso e acredito que tenho uma boa relação com os pilotos jovens".

"Acredito que Sebastian representa a metade mais velha do grid e eu devo ficar com o pessoal mais jovem", brincou.

