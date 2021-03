O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, disse que aprendeu a escolher melhor suas batalhas em 2021, depois de bater nas primeiras voltas de duas corridas da Fórmula 1 em 2020.

No ano passado, Leclerc colidiu com seu então companheiro de equipe Sebastian Vettel, no início do GP da Estíria e, em seguida, enfrentou o Racing Point de Sergio Perez na primeira volta do GP de Sakhir, com Max Verstappen, da Red Bull, também saindo da corrida como resultado da batida.

Em ambas as ocasiões, o monegasco teve que abandonar a prova e explicou no final da temporada que havia tentado deliberadamente fazer corridas agressivas para compensar as deficiências do pacote de 2020 da equipe de Maranello.

Quando questionado se ele estava disposto novamente a correr riscos para melhorar as chances da Ferrari nas etapas de 2021, Leclerc disse: “Vamos esperar para ver onde estamos novamente porque eu acho que há sinais positivos do teste."

“E então veremos com certeza a partir de sábado. Mas acho que provavelmente vou escolher minhas batalhas um pouco melhor", explicou o piloto na coletiva de imprensa pré-evento do GP do Bahrein.

“No ano passado, aqui [no GP de Sakhir] por exemplo, eu estava lutando com um Red Bull, que não seria possível deixá-lo para trás pelo resto da corrida."

“Então foi um pouco bobo ter uma colisão naquele ponto da corrida por esse tipo de posição que não teríamos sido capazes de manter de qualquer maneira."

“Mas, em muitas outras ocasiões, nos ajudou a obter melhores resultados."

“Então, vou escolher melhor minhas lutas, mas se eu tiver que ser agressivo em algum ponto para conseguir melhores resultados, eu serei.”

Leclerc reiterou a sua explicação de que as suas batidas em 2020 foram o resultado de “um momento difícil para a equipe” e disse que estava “extremamente motivado para fazer algo especial e essa motivação se traduziu em colisões na pista - o que não foi muito bom”.

Ele acrescentou que refletiu muito sobre esses incidentes "como já fiz no passado com meus erros".

“Sempre tento entender por que as fiz e tento não fazer de novo”, disse.

“Por isso, ainda vou estar motivado para tentar obter grandes resultados."

“E teremos que ver onde estamos exatamente para adaptar minha agressividade no caminho certo, mas é claro que tentarei não reproduzir esse tipo de erro", concluiu.

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

TELEMETRIA AO VIVO: Veja ANÁLISE de RICO PENTEADO para ABERTURA DA F1 2021

PODCAST – Temporada 2021 marca nova era na cobertura do esporte a motor na TV?

Your browser does not support the audio element.