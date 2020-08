O espanhol Carlos Sainz Jr foi um dos quatro pilotos que sofreram com pneu furado nas últimas voltas do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 neste domingo (02) em Silverstone. Com um bom ritmo de prova, o piloto da McLaren largou na sétima colocação e estava em quarto, quando o furo do pneu o levou a terminar na 13ª posição.

Em entrevista à Sky Sports F1 após a prova, Sainz afirmou que foi uma corrida de duas partes. “(Fui) muito atacado nas primeiras voltas, o período de safety car, tendo de passar por um Romain Grosjean muito perigoso. E apenas muito gerenciamento nessa parte do meio da corrida, sabíamos que estaríamos apertados nos pneus”, disse Sainz.

“Acho que a sorte não esteve comigo nessas três ou quatro primeiras corridas, hoje perdemos muitos pontos e também ficamos desapontados. Não vou mentir, (estou) muito decepcionado hoje, mas ao mesmo tempo, tudo foi feito corretamente até duas voltas do final e, portanto, não posso ser muito duro com a equipe ou comigo mesmo”, completou o espanhol.

Mesmo com o problema no final da prova, Sainz valorizou o trabalho feito pela equipe ao longo da temporada e afirmou que estava mais confortável com o carro na etapa deste final de semana.

"Sim, tenho um bom sentimento com o carro, acho que foi relativamente confortável na corrida”, disse Sainz em entrevista à Movistar.

“No entanto, temos que continuar trabalhando nele, principalmente no setor 1, porque em curvas lentas ainda é difícil pilotar. Mas comparado às três primeiras corridas, fiquei mais confortável com o carro, sabia como pilotá-lo", completou.

Sainz é atualmente o décimo colocado no campeonato com 15 pontos conquistados, enquanto seu companheiro de equipe, Lando Norris, está na quarta posição com 36 pontos. Na F1 desde 2015, o piloto espanhol busca seu segundo pódio na categoria – o primeiro foi em Interlagos no ano passado, quando foi o terceiro colocado.

O espanhol, entretanto, acredita que o trabalho foi bem feito neste domingo em Silverstone. "A verdade é que não posso reclamar de nada da corrida, se não fosse pelo furo (no pneu), eu seria o quarto e estaríamos comemorando", disse Sainz.

