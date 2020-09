Faltou pouco. Carlos Sainz conseguiu se recuperar após a relargada e chegou a ficar próximo de Pierre Gasly, mas não conseguiu ultrapassar o francês e teve que se contentar com o segundo lugar no GP da Itália de Fórmula 1, uma das provas mais insanas dos últimos anos.

Após a prova, Sainz disse que estava desapontado por não ter conseguido a vitória, mas ressaltou que, em condições normais de corrida, o próprio segundo lugar era uma posição provável pelo ritmo das primeiras voltas.

"Sim, é incrível. Estou um pouco desapontado com o segundo lugar. Não consigo acreditar que eu tive a chance de lutar pela vitória hoje. Fiquei muito, muito próximo mas, honestamente, em uma corrida normal, eu teria condições de ter sido segundo atrás de Lewis porque eu tinha um ritmo ótimo, então acho que é merecido".

"Mas Pierre na frente, foi algo como 'uau, como isso aconteceu'. Acho que não tive muita sorte com o safety car, mas fizemos um bom trabalho de recuperação após a bandeira vermelha. Estou feliz com o segundo lugar, fomos super rápidos todo o final de semana e sinto que foi fácil dominar o pelotão do meio hoje, então estou feliz com isso".

Sainz ainda celebrou o bom ritmo da McLaren ao longo do fim de semana.

"Sim, especialmente subindo de sexto para segundo e depois perseguindo Pierre, conseguindo terminar apenas três ou quatro décimos depois dele no final. Temos que ficar orgulhosos disso e felizes com o ritmo do carro. Sem a bandeira vermelha, eu teria terminado atrás de Lewis apenas".

