Pierre Gasly tirou a sorte grande neste domingo. O francês da AlphaTauri soube aproveitar muito bem a bandeira vermelha causada pelo abandono de Charles Leclerc e conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1. Após a prova, o piloto estava visivelmente feliz e emocionado.

Gasly falou sobre a sensação de vencer pela primeira vez, pouco mais de um ano depois de ser rebaixado da Red Bull para a então Toro Rosso e o caminho percorrido até a vitória deste domingo.

"Foi uma corrida muito louca. Soubemos aproveitar a bandeira vermelha. O carro estava rápido, mas tínhamos outro carro rápido atrás. Como você disse, eu passei por muita coisa nesses últimos 18 meses. Meu primeiro pódio no ano passado, eu já sentia como uma vitória com a AlphaTauri e agora minha primeira vitória em Monza! Ainda não caiu a ficha!"

"Não tenho palavras. A equipe fez muito para mim, eles me deram a primeira oportunidade na F1, meu primeiro pódio. Agora a minha primeira vitória. É muito doido, para ser honesto. É muito doido e estou muito feliz que nem consigo achar as palavras para agradecê-los o suficiente, todos da AlphaTauri e da Honda".

"É uma pista de alta potência e conseguimos vencer a corrida em cima dos carros de Mercedes, Renault e Ferrari, então é um dia maravilhoso".

Gasly ainda relembrou que essa é a primeira vitória de um piloto francês desde o triunfo de Olivier Panis no GP de Mônaco de 1996, encerrando um jejum de 24 anos.

"Sim, a primeira vitória desde Olivier [Panis]. Eu sempre dizia, quando cheguei na F1, que isso precisava mudar porque já fazia muito tempo, mas eu não esperava que isso aconteceria conosco, a AlphaTauri. Só mantivemos o foco desde o ano passado, trabalhando passo a passo para garantir uma melhora. Para ser honesto, é muito doido, estou muito feliz".

