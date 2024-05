De acordo com a Sky Sports News, o piloto espanhol Carlos Sainz não estará na equipe Mercedes na temporada 2025 da Fórmula 1.

Sainz já sabe há algum tempo que não correrá pela Ferrari na próxima campanha, com o time de Maranello preferindo uma formação com o monesgaco Charles Leclerc e o inglês Lewis Hamilton.

Carlos Sainz é o único piloto da Ferrari a vencer uma corrida nas duas últimas temporadas da F1. Leclerc não vence desde o GP da Áustria em 2022.

Sabe-se que a Audi ofereceu a Sainz um grande salário. No entanto, ao considerar essa oferta, Sainz está analisando opções. E agora parece que a porta da Mercedes agora está potencialmente fechada.

O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, está ansioso para aguardar o substituto de Hamilton, mas a Sky Sports News informa que, caso não consiga trazer o holandês taurino Max Verstappen para as Flechas de Prata, Toto dará preferência ao inglês George Russell e ao italiano Andrea Kimi Antonelli.

Sainz está interessado em se tornar o segundo piloto da Red Bull, apesar de ter perdido a chance de conseguir vagas na Aston Martin e na Mercedes. Com o mexicano Sergio Pérez sem contrato em 2024, ou se Verstappen decidir ir para a Mercedes, Sainz poderia substituir Verstapen.

Rümeysa Öztürk

