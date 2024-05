F1: Comandantes da Red Bull discordam sobre rival em Mônaco

O conselheiro da Red Bull na Fórmula 1, Helmut Marko, espera que a Ferrari seja a maior ameaça da equipe no GP de Mônaco deste fim de semana, enquanto o chefe do time, Christian Horner, está inclinado para a McLaren.

Tanto a McLaren quanto a Ferrari atualizaram fortemente seus carros nas últimas duas corridas.

A McLaren parece particularmente competitiva nas últimas semanas, com Lando Norris conquistando sua primeira vitória em Miami enquanto desafiava Max Verstappen até a última volta em Ímola.

Mas com a Ferrari também a um ou dois décimos mais rápida, Marko espera que a Scuderia seja uma ameaça ainda maior para a pole neste fim de semana, com a classificação praticamente decisiva nas ruas estreitas do principado.

Nos últimos 20 anos, o pole venceu a corrida em 13 ocasiões.

Questionado se Mônaco será o desafio mais difícil da Red Bull até agora, Marko respondeu: “Sim. Temos que enfrentar esse desafio.

“Mas acho que a Ferrari será um desafio maior em Monte Carlo do que a McLaren, porque é tudo uma questão de classificação.

"Temos que assumir esse desafio, definitivamente."

Charles Leclerc, da Ferrari, ainda não conquistou sua primeira vitória em casa, mas conquistou duas poles, em 2021 e 2022.

Mas o chefe da equipe, Horner, está mais inclinado para a McLaren devido ao seu ritmo alucinante em Ímola, onde um vácuo para Max Verstappen o ajudou a superar Oscar Piastri e Lando Norris.

“Acho que você precisa dizer McLaren. Eles têm um carro muito rápido no momento”, disse Horner.

“Piastri parecia rápido em alguns momentos, Lando foi muito rápido no final da corrida.

“Mas a Ferrari também está no meio deles, então temos mais quatro carros que enfrentamos, o que é ótimo para vocês!

“A corrida é vencida no sábado, fundamentalmente, então ter desempenho em uma volta e ter uma dianteira muito forte será muito importante”.

A McLaren percorreu um longo caminho para tornar seu carro melhor e versátil, que pode ser competitivo em diferentes velocidades de curva e, portanto, Horner espera que a equipe baseada em Woking esteja na caça em todos os lugares.

“Nas últimas corridas eles têm sido os principais competidores e definitivamente acrescentaram desempenho ao seu carro”, acrescentou.

“A filosofia é muito semelhante à nossa. Esperamos que sejam competitivos em todos os circuitos.

Colaboraram Erwin Jaeggi e Jonathan Noble

