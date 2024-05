O sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, ficou longe dos olhos do público por mais de uma década depois de sofrer uma grave lesão cerebral em um acidente de esqui em dezembro de 2013. Mas em abril passado, a revista Die Aktuelle publicou uma "entrevista" de duas páginas com ele.

O artigo, cujo título poderia ser traduzido como "Minha vida mudou completamente", foi promovido pela revista com a foto de Schumacher na capa e a legenda "A primeira entrevista" - sugerindo falsamente que eles estavam realmente conversando com o piloto.

A família de Schumacher entrou com uma ação judicial contra o artigo, que foi criado usando uma plataforma de inteligência artificial especializada em imitação de celebridades. De acordo com a ÜberMedien, o tribunal do trabalho de Munique confirmou que a editora da Die Aktuelle pagou uma indenização à família de Schumacher. O editor-chefe da revista foi substituído em meio ao tumulto.

O valor da indenização é de 200 mil euros, algo na casa dos R$1,1 milhão - de acordo com a cotação atual do euro.

"Este artigo de mau gosto e enganoso nunca deveria ter aparecido. Ele não atende de forma alguma aos padrões do jornalismo que nós - e nossos leitores - esperamos de uma editora como a FUNKE (grupo que controla a revista alemã). Como resultado da publicação deste artigo, as consequências pessoais serão imediatas. A editora-chefe Anne Hoffmann, que tem responsabilidade jornalística pelo jornal desde 2009, será demitida de suas funções", declarou a diretora-executiva do grupo, Bianca Pohlmann à época.

