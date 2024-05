F1: Após visita, Binotto é especulado na Aston Martin

O ex-chefe da Ferrari, Mattia Binotto, estava entre os convidados especiais no Autódromo Enzo e Dino Ferrari em Ímola no fim de semana passado e se encontrou com seus ex-colegas.

Binotto, que disputou sua última corrida como chefe da equipe Ferrari no GP de Abu Dhabi de 2022, iniciou então o período de espera obrigatório.

Com esse período chegando ao fim, Binotto vem acumulando energia nesse processo.

Segundo a Gazzetta dello Sport, ele foi visto na área restrita da Aston Martin no fim de semana, onde teve um longo encontro com o dono da equipa britânica, Lawrence Stroll.

Mattia Binotto visits the paddock Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

A publicação crê que esta não parecia ser uma visita de cortesia e que Stroll ofereceu a ele uma vaga na equipe.

Antes disso, o nome de Binotto foi mencionado na Audi, e então houve rumores de que ele se mudaria para a Alpine.

Atualmente, a Aston Martin tem Mike Krack como chefe de equipe, último cargo de Binotto na Ferrari, com a Gazzetta não deixando claro se esta é a posição oferecida a ele.

