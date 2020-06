Desde seu acidente no final de 2013, o estado de saúde de Michael Schumacher tem sido um dos maiores mistérios do mundo do esporte, com poucas informações sendo divulgadas ao longo dos anos. Por isso, constantemente surgem novos rumores sobre a condição do heptacampeão da Fórmula 1, e a mais nova delas fala sobre uma possível nova cirurgia a que o alemão irá se submeter.

Em dezembro de 2013, Schumacher, que completou 51 anos em janeiro de 2020, esquiava nos alpes franceses com seu filho, o também piloto Mick, quando sofreu um acidente ao bater sua cabeça em uma pedra, o que causou um severo dano cerebral ao alemão. Após uma primeira etapa de recuperação em hospitais, ele passou a ser tratado em sua casa.

Uma das últimas notícias sobre a saúde do alemão é de setembro do ano passado, quando foi noticiado que Schumacher havia sido levado para o hospital Georgers-Pompidou, em Paris, para uma intervenção cirúrgica, em tratamento com células-tronco. Segundo o veículo italiano Contro Copertina, o heptacampeão irá passar pelo segundo transplante de células-tronco.

Segundo o site, a cirurgia será feita pelo mesmo médico, Philippe Menasche, que já teria declarado que o objetivo da intervenção é "regenerar o sistema nervoso central de Michael".

De acordo com declarações do neurocirurgião de Schumacher, Nicola Acciari, ao veículo italiano, o heptacampeão sofre de atrofia muscular e osteoporose, provocadas pela impossibilidade de o alemão de fazer atividades físicas.

Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes: relembre os carros de Schumacher na Fórmula 1

Galeria Lista 1991: Jordan/Benetton - 14º lugar, 4 pontos, 6 GPs 1 / 20 Foto de: LAT Images 1991: Jordan/Benetton - 14º lugar, 4 pontos, 6 GPs 2 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1992: Benetton - 3º lugar, 1 vitória, 53 pontos, 16 GPs 3 / 20 Foto de: LAT Images 1993: Benetton - 4º lugar, 1 vitória, 52 pontos, 16 GPs 4 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1994: Benetton - Campeão, 8 vitórias, 92 pontos, 16 GPs 5 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1995: Benetton - Campeão, 9 vitórias, 102 pontos, 17 GPs 6 / 20 Foto de: LAT Images 1996: Ferrari - 3º lugar, 3 vitórias, 59 pontos, 16 GPs 7 / 20 Foto de: XPB Images 1997: Ferrari - Desclassificado (2º lugar), 5 vitórias, 78 pontos, 17 GPs 8 / 20 Foto de: LAT Images 1998: Ferrari - 2º lugar, 6 vitórias, 86 pontos, 16 GPs 9 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1999: Ferrari - 5º lugar, 2 vitórias, 44 pontos, 10 GPs 10 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 2000: Ferrari - Campeão, 9 vitórias, 108 pontos, 17 GPs 11 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2001: Ferrari - Campeão, 9 vitórias, 123 pontos, 17 GPs 12 / 20 Foto de: Ercole Colombo 2002: Ferrari - Campeão, 11 vitórias, 144 pontos, 17 GPs 13 / 20 Foto de: Brousseau Photo 2003: Ferrari - Campeão, 6 vitórias, 93 pontos, 16 GPs 14 / 20 Foto de: LAT Images 2004: Ferrari - Campeão, 13 vitórias, 148 pontos, 18 GPs 15 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2005: Ferrari - 3º lugar, 1 vitória, 62 pontos, 19 GPs 16 / 20 Foto de: XPB Images 2006: Ferrari - 2º lugar, 7 vitórias, 121 pontos, 18 GPs 17 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2010: Mercedes - 9º lugar, 72 pontos, 19 GPs 18 / 20 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes - 8º lugar, 76 pontos, 19 GPs 19 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2012: Mercedes - 13º lugar, 49 pontos, 20 GPs 20 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

VÍDEO: Esnobado por Senna, Massa usou episódio para dar lição em Schumacher

PODCAST: A liderança de Hamilton pode transformá-lo em uma influência maior que Senna fora da F1?