Depois de Valtteri Bottas completar um dia de treinos com o Mercedes W09, carro usado pela equipe em 2018 na Fórmula 1, hoje foi a vez de Lewis Hamilton acelerar na pista de Silverstone a bordo do carro que lhe rendeu o pentacampeonato. E, para o piloto, foi como se ele nunca tivesse saído do carro.

Pelo regulamento da FIA, as equipes são proibidas de realizar testes extensos com carros que tenham menos de dois anos de idade e, por isso, a Mercedes utilizou o carro de 2018, com foco em treinar com a equipe os novos protocolos de segurança que serão implementados a partir da primeira corrida da F1 em 2020 na Áustria, no início de julho.

Hamilton conseguiu adquirir grande quilometragem em Silverstone apesar da condição climática ter mudado ao longo do dia, tornando esse seu primeiro dia de treinos desde o fim da pré-temporada em Barcelona, há cerca de três meses e meio.

No início da manhã Hamilton postou um vídeo em seu Instagram com a legenda "de volta ao trabalho", e depois republicou duas postagens do perfil da Mercedes, um com a primeira saída dele da garagem e a outra, uma foto do piloto analisando a telemetria com a legenda "De volta e 100% focado. Bom te ver de novo campeão!".

Falando em um vídeo postado nos canais da Mercedes nas redes sociais após o fim dos testes, Hamilton disse que "se sentiu muito bem em entrar no carro novamente" e que o dia foi "muito divertido".

"Quando você sai da garagem pela primeira vez, tem aquela adrenalina, e não importa há quantos anos você faz isso, sempre parece algo novo", disse Hamilton.

"Obviamente é um carro mais velho, mas, mesmo assim, me senti fantástico. Completamos um programa sólido hoje".

"Valtteri teve um dia seco, o meu começou molhado, então Silverstone estava bem escorregadio. Mas obviamente eu cresci com um clima desses, então estou acostumado. Consegui sentir bem o carro".

Vários pilotos da F1 levantaram preocupações sobre a necessidade de um tempo para voltar à forma quando as corridas retornarem, mas Hamilton disse que não sentiu problemas em sua volta ao cockpit.

"É como se eu nunca tivesse saído, então isso foi positivo", disse Hamilton. "Eu acho que toda vez que você tem uma grande pausa - foram 103 dias ou algo do tipo - você sempre fica se perguntando se ainda pode pilotar".

"Então é um bom sentimento saber que ainda posso, que estou pronto, que me sinto em forma. Eu espero que todos estejam bem e animados pelo que está por vir".

A Mercedes continuou praticando protocolos que serão implementados devido à pandemia da Covid-19, com todas as equipes tendo que usar máscaras e seguindo normas de distanciamento social na garagem.

Ontem, Bottas elogiou o trabalho feito pela Mercedes no teste.

"Acho que foi um dia muito útil para a equipe", disse. "Todos estão fora das corridas e do ambiente da garagem por um longo tempo, e há muitos regulamentos novos, e precisamos ser cautelosos com coisas diferentes para a saúde. Foi bom praticar isso".

Mercedes, Ferrari e Racing Point são as únicas equipes que anunciaram até agora a realização de testes antes do início da temporada na Áustria. Outros pilotos, como Lando Norris e Alexander Albon, estão tirando a poeira correndo com carros de outras categorias.

GALERIA: Veja imagens dos dois dias de treinos da Mercedes em Silverstone

Galeria Lista Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team 1 / 32 Foto de: Mercedes GP Petronas Formula One Team Mercedes MAG F1 Team team member 2 / 32 Foto de: Mercedes GP Petronas Formula One Team Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team 3 / 32 Foto de: Mercedes GP Petronas Formula One Team Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 Team 4 / 32 Foto de: Mercedes GP Petronas Formula One Team Valtteri Bottas, Mercedes F1 W09 5 / 32 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W09 6 / 32 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W09 7 / 32 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W09 8 / 32 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W09 9 / 32 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W09 10 / 32 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Mercedes AMG F1 team member 11 / 32 Foto de: Daimler AG Mercedes F1 AMG team member 12 / 32 Foto de: Daimler AG Mercedes F1 AMG team member 13 / 32 Foto de: Daimler AG Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 14 / 32 Foto de: Daimler AG Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W09 15 / 32 Foto de: Daimler AG Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W09 16 / 32 Foto de: Daimler AG Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG 17 / 32 Foto de: Daimler AG Pit board of Lewis Hamilton, Mercedes AMG 18 / 32 Foto de: Mercedes AMG Lewis Hamilton, Mercedes AMG 19 / 32 Foto de: Mercedes AMG Hamilton no teste da Mercedes em Silverstone 20 / 32 Foto de: Mercedes AMG Mercedes F1 AMG team members 21 / 32 Foto de: Mercedes AMG Mercedes F1 AMG team member 22 / 32 Foto de: Mercedes AMG Mercedes F1 AMG team member 23 / 32 Foto de: Mercedes AMG Lewis Hamilton, Mercedes F1 W09 24 / 32 Foto de: Mercedes AMG Lewis Hamilton, Mercedes F1 W09 25 / 32 Foto de: Mercedes AMG Lewis Hamilton, Mercedes F1 W09 26 / 32 Foto de: Mercedes AMG Lewis Hamilton, Mercedes F1 W09 27 / 32 Foto de: Mercedes AMG Lewis Hamilton, Mercedes F1 W09 28 / 32 Foto de: Mercedes AMG Lewis Hamilton, Mercedes F1 W09 29 / 32 Foto de: Mercedes AMG Lewis Hamilton, Mercedes F1 30 / 32 Foto de: Mercedes AMG Lewis Hamilton, Mercedes F1 W09 31 / 32 Foto de: Mercedes AMG Lewis Hamilton, Mercedes F1 32 / 32 Foto de: Mercedes AMG

