No 1º de maio, quando o mundo prestará uma série de homenagens a Ayrton Senna, os canais oficiais do tricampeão mundial de Fórmula 1 apresentarão conteúdo especial sobre o legado do piloto brasileiro que inspira diversas gerações. Uma nova campanha com a hashtag #MundoSenna será iniciada com a exibição do vídeo “Acredite: vencer é possível”.

Além do conteúdo inspiracional, narrado com a voz do tricampeão, a Senna Brands - empresa criada pela família do tricampeão mundial para gerir e maximizar os ativos das marcas Ayrton Senna, Senna e Senninha - convidará os fãs de todo o mundo a prestar várias homenagens ao piloto com a #MundoSenna. Em primeira mão também será revelada uma luva produzida com madeira pelo artista plástico Cainã Gartner em homenagem ao piloto. A “Luva Senna Victory” celebra as 41 vitórias do brasileiro na F1. A tiragem será limitada de apenas 41 unidades e o lançamento, em pré-venda, será neste sábado.

O projeto será oficialmente apresentado neste sábado (1º), às 14h, nos perfis oficiais de Ayrton Senna no Facebook (www.facebook.com/oficialayrtonsenna), e YouTube (www.youtube.com/SennaTVOficial). Na Live, o público poderá saber mais sobre o processo criativo do artista e ainda conhecer, em primeira mão, um exemplar da luva.

A data foi escolhida justamente para homenagear os 27 anos do legado de Ayrton Senna e a família será representada na live pela compositora musical e artista visual Paula Senna Lalli, sobrinha do tricampeão mundial de F1.

Reconhecido pelo seu impecável e singular trabalho com réplicas em madeira para o mundo esportivo, Cainã promete surpreender os amantes do automobilismo e os fãs do piloto: “Me sinto muito feliz em transformar, mais uma vez, o legado do Senna em arte. Tenho certeza que com esse trabalho, o primeiro de uma campanha especial em parceria com Senna Brands, iremos emocionar os fãs e ainda eternizar essa trajetória ímpar por meio da arte, passando de geração em geração”, diz Cainã.

As obras serão comercializadas por meio do site cainastore.com.br e do www.sennashop.com.br e parte do valor das vendas será revertida para os projetos do Instituto Ayrton Senna.

“Nós ficamos impressionados com o trabalho exclusivo feito pelo Cainã, gostamos muito dessa homenagem feita ao Ayrton e tenho certeza de que o público também vai aprovar. O meu tio deixou um legado pelo mundo e nessa data sempre lembramos as boas recordações que ele deixou para a nossa família e para todas as pessoas”, disse Bianca Senna, sobrinha do piloto e CEO de Senna Brands.

Em 2021, a Senna Brands comemora os 30 anos do tricampeonato mundial de Ayrton Senna, que foi conquistado em outubro de 1991 no GP do Japão, em Suzuka. Ao longo do ano estão sendo realizadas várias homenagens às conquistas do piloto nas redes sociais e no site oficial do ídolo brasileiro.

As homenagens especiais a Senna podem ser acompanhadas com as hashtags #MundoSenna e #SennaSempre em todos os canais oficiais do piloto, como o site www.ayrtonsenna.com.br e nas redes sociais: Facebook (www.facebook.com/oficialayrtonsenna), Instagram (@oficialayrtonsenna), Twitter (@ayrtonsenna) e Youtube (SennaTVOficial).

