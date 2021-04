Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 deu o pontapé inicial para a terceira etapa da temporada 2021, o GP de Portugal. E na primeira sessão no autódromo de Portimão, tivemos pista movimentada do início ao fim e a liderança ficou com Valtteri Bottas, batendo Max Verstappen por apenas 0s025.

O GP de Portugal foi uma adição tardia ao calendário, ocupando a vaga deixada pelo cancelado Vietnã, mas seu anúncio foi bem recebido por pilotos e fãs, devido ao sucesso da etapa de Portimão no ano passado, em sua estreia à categoria.

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 60 minutos, ninguém ficou parado nos boxes, com a grande maioria do grid saindo com menos de cinco minutos. E na estreia dos novos pneus duros em 2021, muitos já aproveitaram para dar as primeiras voltas com o composto.

Logo no início, um momento curioso: Carlos Sainz tinha uma peça presa na parte debaixo de sua Ferrari, que acabou se soltando na saída dos boxes, causando uma pequena confusão para os pilotos que iam à pista. A transmissão não mostrou se o espanhol saiu da garagem com já com a peça ou se pegou pelo pit lane.

Valtteri Bottas foi quem abriu as voltas rápidas do TL1 marcando 01min23s778, baixando para 01min22s938 já na passagem seguinte.

Após 20 minutos de treino, Daniel Ricciardo ocupava a liderança, com 01min21s821, apenas 0s008 a frente de Bottas e 0s033 de Max Verstappen, com Lance Stroll e Sebastian Vettel completando os cinco primeiros, enquanto Lewis Hamilton era o décimo e Sergio Pérez era o único sem tempo marcado.

Nesta primeira parte do TL1, quase todo o grid optou por testar os pneus duros, já que não haviam andado com eles em sessões oficiais. Dos 20, apenas Fernando Alonso havia andando de pneus macios, enquanto Mick Schumacher e Nikita Mazepin estavam de médios.

Na metade da sessão, Bottas ocupava a ponta, com 01min20s506, 0s339 a frente de Verstappen, enquanto Hamilton era o terceiro, a 0s447. Completavam o top 5 Ocon e Gasly. Já Pérez fez suas primeiras voltas rápidas, mas ocupava apenas a 12ª posição.

A partir dos 30 minutos finais, os pilotos começaram a mexer nas escolhas de pneus, com os médios e macios aparecendo com mais frequência na pista.

Com 15 minuto para o fim, Bottas permanecia na ponta, com 01min19s648, sendo o primeiro a baixar de 01min20s, abrindo 0s670 para Verstappen, enquanto Russell surpreendia ocupando a terceira posição, a 0s881, com Hamilton e Sainz fechando o top 5.

No final, deu Valtteri Bottas na ponta do primeiro treino livre para o GP de Portugal. O finlandês da Mercedes manteve seu 01min19s648, superando Max Verstappen por apenas 0s025, enquanto Sergio Pérez foi o terceiro, Charles Leclerc o quarto e Lewis Hamilton o quinto. Completaram o top 10 Pierre Gasly, George Russell, Carlos Sainz, Lando Norris e Esteban Ocon.

A Fórmula 1 volta à pista de Portimão ainda nesta sexta para o segundo treino livre para o GP de Portugal, quarta etapa da temporada 2021. A sessão está marcada para 11h, horário de Brasília, com transmissão pelo Bandsports. Após o final do TL2, corre para o canal do Motorsport.com para acompanhar mais uma edição do Sexta-Livre, onde nossa equipe fará uma análise completa deste primeiro dia de atividades. Não perca!

