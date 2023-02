Carregar reprodutor de áudio

O segundo dia de testes da pré-temporada no Bahrein chegou ao fim e mais uma vez Felipe Drugovich foi assunto no paddock: a Aston Martin confirmou a presença do brasileiro no sábado pela manhã o que levanta ainda mais a chance dele correr na estreia da Fórmula 1 na próxima semana no lugar de Lance Stroll, lesionado.

Os jornalistas Carlos Costa e Erick Gabriel recebem o apresentador dos canais ESPN, Felipe Motta, para um debate:

Podcast #Boletim – Detalhes sobre Stroll e Drugovich com boa chance para o GP do Bahrein

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: