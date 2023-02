F1: Haas economiza R$1,3 milhão com redução no pitwall

Carregar reprodutor de áudio

A Haas revelou um corte 'inusitado' nos gastos para a temporada 2023 da Fórmula 1: a equipe reduziu pela metade sua estrutura no pitwall o que deu ao time uma economia de 250 mil dólares - aproximadamente R$1,3 milhão.

O chefe da equipe, Gunther Steiner, diz que o dinheiro foi direto para o orçamento de desenvolvimento do VF-23 - carro desta temporada. O esforço da equipe em relação a economia de custos reflete o fato de que o patrocinador master Moneygram e um oitavo lugar no campeonato mundial de 2022 deram ao time os fundos necessários para aumentar o limite de custos pela primeira vez.

Haas costumava viajar pelo mundo com um box de duas partes com seis assentos, embora muitas vezes apenas quatro fossem realmente usados, com um reservado para o dono da equipe Gene Haas. Este ano, a equipe está levando apenas uma seção de três peças para as corridas com assentos para o chefe da equipe Steiner, o gerente da equipe Peter Crolla e o diretor de engenharia Ayao Komatsu. O estrategista-chefe agora se mudou para a garagem.

“Quando você precisa ter eficiência, você olha em tudo”, disse Steiner quando questionado pelo Motorsport.com sobre a mudança. “Quando você precisa de dinheiro para investir em desenvolvimento, porque temos o teto de custo, onde você coloca?

“Você tem seis pessoas lá fora ou um quarto de milhão em atualizações de carros? Eu sei o que estamos fazendo E os caras tiveram essa ideia, eu disse que se eu precisar ficar dentro da garagem, não tenho problemas também. Eu não preciso estar lá."

“Eles disseram que com três assentos podemos cobrir o que precisamos cobrir e reorganizamos. Mas é principalmente uma economia colocar esse dinheiro no desenvolvimento porque estamos no limite de custo."

The new Haas F1 pit wall gantry Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Steiner diz que a equipe tem um caminho de desenvolvimento mais claro do que nas temporadas anteriores.

"Já começamos com as atualizações", ele confirmou. "Quando você tem um plano em vigor, como este ano, você fica muito melhor preparado. Portanto, temos um plano em vigor e esperamos obter algumas atualizações em breve, se eles mostrarem resultados no túnel de vento, com certeza vamos produzi-los e trazê-los para a pista."

“Não estou dizendo que é só colocar o pacote, se o pacote não trouxer nada, você gasta dinheiro e não faz nada. Então, colocamos cronogramas e vemos o que podemos desenvolver e é isso que fazemos, sendo um pacote completo, sendo apenas uma pequena carenagem, sendo uma asa dianteira, o que vier, temos um bom orçamento agora para fazer atualizações e ajustamos enquanto avançamos."

