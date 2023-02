Carregar reprodutor de áudio

O segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein chegou ao fim. Nesta sexta-feira Zhou Guanyu surpreendeu e liderou a tabela de tempos gerais seguidos por Max Verstappen e Fernando Alonso. O problema da Mercedes com o W14 de George Russell foi um dos destaques da tarde.

Sem grandes acontecimentos, como tem sido marca destes testes, a segunda sessão do dia viu Max Verstappen voltar à pista depois de completar 157 voltas na quinta - contrastando com esta tarde onde o holandês deu menos de 50 voltas mostrando uma abordagem diferente da Red Bull. Sergio Pérez pilotou pela manhã e fez sua 'estreia' na temporada.

George Russell foi o responsável por paralisar as atividades com uma bandeira vermelha. O W14 parou na pista e levou certo tempo para ser retirado de lá. De acordo com a Mercedes, o carro teve um problema hidráulico e por conta disso, o dia equipe acabou mais cedo.

Quem surpreendeu foi Zhou Guanyu. Usando pneus C5, macios, o chinês da Alfa Romeo superou o tempo feito por Verstappen antes da noite cair e assumiu o primeiro lugar geral da tabela com 1m31.610s já na noite do Bahrein.

Mais um dia de destaque para Fernando Alonso que fechou em terceiro lugar geral, aparecendo mais uma vez no top 3 dos testes - na quinta-feira ele tinha fechado a sessão em segundo atrás apenas da Red Bull de Verstappen.

Na McLaren, outra sessão discreta. De acordo com Zak Brown, o MCL60 não é um bom carro e tudo será modificado ao longo da temporada - o que pode ser um grande problema. Lando Norris terminou o dia geral em penúltimo lugar e Oscar Piastri, que correu pela tarde, em nono.

Dos rookies, mais um bom dia para Nyck de Vries. O estreante da AlphaTauri terminou na quarta colocação, muito à frente de seu companheiro de equipe Yuki Tsunoda, último na tabela. Nico Hulkenberg, o 'estreante' da Haas fechou o top cinco do dia.

