O primeiro dia de treinos livres em Abu Dhabi contou com Red Bull, Ferrari e Mercedes encabeçando as sessões na última etapa da Fórmula 1 em 2022. George Russell liderou o TL1 enquanto Max Verstappen foi o líder no TL2.

Durante o treino livre um ainda tivemos a presença de oito pilotos não titulares na pista correndo com a Ferrari, Red Bull, McLaren, Alfa Romeo, Haas, Aston Martin, Williams e Alpine.