F1: Verstappen supera Russell e lidera TL2 para GP de Abu Dhabi

Atual bicampeão mundial da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, liderou nesta sexta-feira o segundo treino livre para o GP de Abu Dhabi, que encerra a temporada 2022 da categoria.

Verstappen cravou a marca de 1min25s146 e superou o britânico George Russell, vencedor do último domingo no Brasil com a Mercedes, por 0s341. O top 3 foi completado pelo monegasco Charles Leclerc, que ficou a 0s453 do líder com a Ferrari.

O britânico Lewis Hamilton, que completou a dobradinha da Mercedes em Interlagos no último fim de semana, foi o quarto, à frente de Sergio Pérez, mexicano da Red Bull que briga pelo vice-campeonato de 2022 com Leclerc: eles estão empatados em 290 pontos neste momento.

O sexto colocado foi justamente o companheiro de Leclerc, o espanhol Carlos Sainz, que completou o pódio no GP de São Paulo. O sétimo posto ficou com o francês Esteban Ocon, que superou o companheiro de Alpine Fernando Alonso. O espanhol se despede da equipe e vai à Aston Martin.

Outro que dá 'adeus' à sua atual escuderia é Daniel Ricciardo: o australiano da McLaren foi nono, mas dará vaga ao compatriota Oscar Piastri em 2023 e deve ser reserva da Red Bull. Quem completou o top 10 foi Valtteri Bottas, finlandês da Alfa Romeo. Veja a tabela completa abaixo:

O inglês Lando Norris, que fica na McLaren, foi o 11º, à frente do alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin: o tetracampeão se despede da F1 e foi homenageado (veja abaixo) pelo compatriota Mick Schumacher, que foi 17º com a Haas e será dispensado pelo time após Abu Dhabi, de modo que busca vaga para o ano que vem. O chinês Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, foi o 13º, à frente de Lance Stroll, canadense da Aston. O top 15 foi completado pelo japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri.

