Sir Frank Williams, um dos mais importantes nomes da história da Fórmula 1 e criador da equipe de mesmo nome, morreu neste domingo (28), aos 79 anos. Ele foi internado no hospital na última sexta-feira, de acordo com um comunicado divulgado pela escuderia, e morreu pacificamente nesta manhã cercado por sua família.

Um ex-piloto de corrida, Williams fundou a equipe de seu homônimo em 1977 e se tornou um dos construtores de maior sucesso na F1 - com nove campeonatos de construtores e sete de pilotos, e 114 vitórias em corridas. Por ela, Ayrton Senna correu até o dia de sua morte, em 1994.

"Esta manhã, Claire Williams ligou para me informar da triste notícia de que seu amado pai, Sir Frank Williams, havia falecido", disse o CEO da F1, Stefano Domenicali, no comunicado da categoria. "Ele foi um verdadeiro gigante do nosso esporte que superou os desafios mais difíceis da vida e lutou todos os dias para vencer dentro e fora das pistas. Perdemos um membro muito querido e respeitado e sentiremos muita falta dele."

"Suas incríveis conquistas e personalidade estarão gravadas em nosso esporte para sempre. Meus pensamentos estão com toda a família Williams e seus amigos neste momento triste."

O CEO da Williams Racing, Jost Capito, também se manifestou respeitosamente a respeito do falecimento do maior nome da história da escuderia: "Sua passagem marca o fim de uma era para nossa equipe e para o esporte da Fórmula 1."

"Ele foi único e um verdadeiro pioneiro. Apesar das adversidades consideráveis em sua vida, levou nosso time a 16 campeonatos mundiais, tornando-nos um dos de maior sucesso na história do esporte.

"Seus valores, incluindo integridade, trabalho em conjunto e uma independência e determinação ferozes, continuam sendo nossa essência e são seu legado, assim como o nome da família Williams, sob a qual temos orgulho de competir."

