O chefe da Red Bull Christian Horner acredita que a Mercedes será a favorita para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 no novo circuito de Jeddah, mas não acredita em encerramento do campeonato no país, e sim em Abu Dhabi, onde ainda não sabe de quem será a vantagem.

Perto uma da outra ao longo da temporada de 2021, as equipes estão a apenas cinco pontos de diferença no mundial de construtores com duas corridas restantes. Já a vantagem de Max Verstappen no campeonato de pilotos caiu para oito pontos após as vitórias consecutivas de Lewis Hamilton no Brasil e no Catar.

Horner acredita que a natureza rápida e fluida do circuito de rua de Jeddah vai influenciar os pontos fortes da escuderia alemã. No entanto, não tem tanta certeza sobre Yas Marina, já que a pista passou por algumas mudanças antes da prova de 2021.

"Vai ser uma luta difícil", disse ele. "A próxima etapa provavelmente será vantajosa para a Mercedes. Não sabemos como Abu Dhabi se sairá com as modificações feitas lá."

"Entramos nessas últimas corridas com oito pontos de vantagem nos pilotos e reduzimos a distância nos construtores para cinco, então as duas disputas estão totalmente ativas. Isso é ótimo porque chegamos ao auge deste campeonato."

O chefe da Red Bull reforçou a posição de que os dois mundiais vão durar até o último momento pelas trocas de força e oscilações da temporada.

"Viajamos pelo mundo nas últimas três semanas e, em termos de diferença de pontos, estamos praticamente de onde começamos", comentou Horner. Estamos incrivelmente perto. A Mercedes tem um carro muito rápido agora. Já no México, o pêndulo estava do nosso lado e em Austin era imprevisível."

"Estou feliz por termos uma vantagem de oito pontos na próxima corrida e temos que fazer o nosso melhor para maximizar as nossas chances. Desde o início pensei que este campeonato iria até Abu Dhabi e ainda não mudei de ideia", concluiu.

