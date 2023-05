Uma nova tradição cresce a cada ano, com o 4 de maio considerado o “Dia de Star Wars”. A data tem a ver com o trocadilho ‘may, the 4th’ (4 de maio em inglês) com a célebre frase da saga “May the force be with you" (Que a força esteja com você).

Para não deixar a data passar em branco, o Motorsport.com aproveita para relembrar o final de semana em que Darth Vader, Chewbacca, C3PO, R2-D2 e os soldados imperiais estiveram no paddock da Fórmula 1.

O ano era 2005. A então estreante equipe Red Bull utilizou seus carros para divulgar o sexto filme da série, "Episódio III - A Vingança dos Sith", no GP de Mônaco. Durante aquele final de semana o time de box da Red Bull se vestiu de soldados imperiais, enquanto o carro vinha com uma pintura especial, com o logo da nova produção.

O jornalista Felipe Motta, então repórter da Rádio Jovem Pan, relatou o sentimento gerado entre todos aqueles que testemunhava uma ação bastante incomum para aquela época na F1.

“Me lembro que quando chegamos para a cobertura do GP de Mônaco de 2005, o que encontramos, do ponto de vista de marketing, foi assombroso. A F1 sempre contou com grandes ações, mas sempre de maneira tradicional, chique, refinada, mas não tão ousada como foi a Red Bull em levar personagens de Star Wars no carro e nos boxes.”

“A energy station, a área dedicada da Red Bull no paddock, que já era uma revolução, em Mônaco era flutuante. Então aquilo foi realmente para nos perguntarmos ‘o que está acontecendo?’. Curiosamente, em 2006 eles fizeram uma ação semelhante com Superman, com o Coulthard indo ao pódio de capa, o que se tornou uma ação gloriosa e esportiva também.”

“Pouco tempo depois ela conseguia uma dinastia da era Vettel e agora nós vemos a Red Bull mais uma vez dominando com Verstappen, mas foi em Mônaco que ficava claro que a Red Bull não vinha para brincar.”

Outro detalhe importante é que a data tradicional em que normalmente ocorre o GP de Mônaco está próxima do Festival de Cannes, um dos maiores eventos de cinema do mundo, fazendo um belíssimo crossover entre os segmentos esportivo e cinematográfico.

Apesar da ação se tornar inesquecível, contando inclusive com a presença de George Lucas, a pintura não deu sorte à equipe em 2005. David Coulthard e Vitantonio Liuzzi abandonaram a prova.

O escocês teve problemas no câmbio após um toque sofrido por Michael Schumacher na Mirabeau, enquanto o italiano bateu na saída do túnel e voltou aos pits com a roda traseira e a suspensão quebradas.

