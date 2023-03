Susie Wolff é nomeada diretora administrativa da F1 Academy

Carregar reprodutor de áudio

Susie Wolff foi nomeada diretora administrativa da F1 Academy, categoria que visa desenvolver jovens pilotos do sexo feminino no automobilismo com intuito de levá-las à Fórmula 1.

Ex-piloto de testes da Williams e piloto da DTM, Wolff atuou mais recentemente como chefe de equipe e, posteriormente, CEO da equipe Venturi na Fórmula E, cargos que ocupou entre 2018 e 2022. Fundadora da iniciativa "Dare To Be Different", um programa concebido para impulsionar a participação feminina no automobilismo, a escocesa tem sido oradora principal em grandes conferências como a Pendulum Summit 2023, em Dublin.

Em sua nova função como diretora administrativa da F1 Academy – lançada no GP de Abu Dhabi de 2022 – Wolff se reportará ao CEO da F1, Stefano Domenicali, ao lado do chefe da FIA na F2 e F3, Bruno Michel. O anúncio de sua nomeação diz que ela será “responsável por liderar o desenvolvimento de talentos femininos no automobilismo com foco na criação de um caminho de sucesso para categorias superiores na pirâmide da F1”.

Wolff disse: “A F1 Academy apresenta uma oportunidade de promover mudanças genuínas em nossa indústria, criando a melhor estrutura possível para encontrar e cultivar talentos femininos em sua jornada para os níveis de elite do automobilismo, dentro e fora das pistas. Há muito trabalho a ser feito, mas também há uma clara determinação de fazer isso direito."

“Ao fazer isso, acredito que a F1 Academy pode representar algo além das corridas. Ele pode inspirar mulheres ao redor do mundo a seguir seus sonhos e perceber que com talento, paixão e determinação, não há limite para o que elas podem alcançar."

“Este é também o início de um novo capítulo importante na minha carreira, combinando a experiência que desenvolvi até agora com a minha paixão pela diversidade e empoderamento, por isso gostaria de agradecer ao Stefano por me confiar um papel que significa tanto para mim pessoalmente como profissionalmente.”

A temporada inaugural da F1 Academy terá sete rodadas, começando no Red Bull Ring, na Áustria, de 28 a 29 de abril, antes de terminar no GP dos Estados Unidos no final de outubro. Domenicali acrescentou: “É uma notícia fantástica que Susie Wolff está se juntando à F1 Academy como diretora administrativa. Susie é uma pessoa incrível que entende o que é preciso para alcançar os níveis mais altos do automobilismo, tanto como piloto quanto como chefe de equipe."

“Ela tem uma vasta experiência e conhecimento em primeira mão que serão de grande benefício para todos nós e para os pilotos que estão em sua jornada para progredir na pirâmide das corridas. Estamos comprometidos em maximizar as oportunidades em nosso esporte para que todos alcancem seu verdadeiro potencial e realizem seus sonhos e acreditamos que a F1 Academy é uma parte muito importante de nossos planos de ser um esporte mais diverso e inclusivo.”

