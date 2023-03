Carregar reprodutor de áudio

É esperado que Lance Stroll esteja no paddock de Sakhir nesta quinta-feira, mesmo dia em que a Aston Martin anunciará quem vai para pista na sexta, mas de acordo com informações coletadas pelo Motorsport.com, o canadense deve estar na pista no TL1 da Fórmula 1.

O piloto se ausentou dos testes da pré-temporada na semana passado no Bahrein devido a problemas físicos que, inicialmente, a equipe não especificou, mas que mais tarde foi de conhecido que Stroll foi operado em Barcelona devido a uma fratura no punho.

Uma lesão provocada por uma queda de bicicleta durante um treino perto de Málaga foi o motivo da intervenção cirúrgica na Clínica Dexeus de Barcelona, ​​onde foi operado pelo Dr. Xavier Mir, conhecido por ter tratado inúmeros pilotos de MotoGP.

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

A ausência de Stroll nos testes do Sakhir deu a Felipe Drugovich, piloto brasileiro da equipe, a chance de entrar na pista, completando duas sessões.

Para Stroll, porém, será necessário passar nos exames médicos da FIA e, caso chegue o OK da Federação Internacional, ele poderá levar para a pista. No entanto, Drugovic mantém-se pré-alertado, caso Stroll não passe nas verificações da FIA ou sinta dores no final da primeira sessão de treinos livres, será ele quem entrará no carro para o resto da fim de semana ao lado de Fernando Alonso.

O canadense, no entanto, precisa passar pelos exames médicos da FIA e caso chegue o 'OK' da Federação, ele poderá ir à pista. No entanto, Drugovich deve se manter em alerta por dois motivos: o primeiro, caso Stroll não seja liberado pelo médico do órgão regulamentador ou sinta dores ao fim dos treinos e entenda que não tem condições de seguir no cockpit no restante do fim semana.

O Motorsport.com faz a cobertura completa do GP do Bahrein, com repórteres internacionais in loco e toda a equipe brasileira dedicada a noticiar tudo no site, com direito a tempo real, e no YouTube.

Drive to Survive: saiba quais são os pontos positivos e negativos da nova temporada

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #219 - Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music