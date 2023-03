Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 está para começar e o GP do Bahrein abre a temporada de 2023, em um campeonato que deve dar o que falar, tanto na parte de cima, como na parte de baixo.

Para dissecar tudo o que pode rolar em Sakhir, Rico Penteado traz todos os detalhes do que deve acontecer no evento com o TELEMETRIA.

O TELEMETRIA tem a apresentação de Erick Gabriel e a participação de Guilherme Longo ambos repórteres do Motorsport.com.

