Depois de vencer o GP da Áustria de Fórmula 1, Valtteri Bottas disse que conseguiu "esquivar de muitas balas" a caminho do triunfo na abertura da temporada 2020. Isso porque a Mercedes temia que um problema no câmbio levasse a uma "morte instantânea" do carro.

Bottas liderou todas as 71 voltas da corrida na Áustria para conquistar a vitória no Red Bull Ring, mas enfrentou pressão ao longo de toda a corrida do companheiro de equipe Lewis Hamilton, além de gerenciar problemas recorrentes nas caixas de câmbio.

Os engenheiros da Mercedes foram ouvidos regularmente alertando Hamilton e Bottas para ficarem longe das zebras durante a corrida, com o problema surgindo cedo. "A situação era bem séria desde o início", disse o chefe da Mercedes, Toto Wolff, ao Motorsport.com

"Vimos que tudo começou com problemas no carro de Valtteri, mas era algo que podia levar a uma morte instantânea. Depois, começou no carro de Lewis. Nós realmente não sabíamos o que era", seguiu Wolff.

"Sabemos que, de alguma forma, estava relacionado à vibração e agitação do carro. Por isso, os aconselhamos desde cedo a evitar as zebras. Num certo ponto, parecia que não terminaríamos a corrida com os dois. Então estávamos tentando completar com ambos”.

Bottas ecoou o discurso de seu comandante. "Ganhar um GP de F1 nunca é fácil, mas hoje definitivamente não foi nada fácil. Tivemos esses problemas com alguns sensores que estavam sendo danificados pela vibração das curvas bastante aqui, então tive que evitar algumas manobras, o que obviamente custa bastante tempo de volta”, explicou o piloto, que tem contrato com a Mercedes até o fim deste ano.

"Quando você está na liderança, quando há um carro de segurança após o outro, você pensa: 'De novo?'. Porque, na liderança, você só quer que as coisas sejam constantes e sem problemas”, ponderou.

"Havia muitas variáveis. Consegui esquivar de muitas balas hoje e conseguir a vitória. Acho que estou começando a dominar as relargadas nesta pista, porque eu fiz muitas hoje", brincou o dono do carro #77.

