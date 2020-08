Não teve pra ninguém em Barcelona neste domingo. Lewis Hamilton passeou e venceu com folga o GP da Espanha de Fórmula 1. E o hexacampeão estava tão concentrado, mas tão concentrado, que nem se tocou que era a última volta.

Após a corrida, o piloto da Mercedes deu suas impressões sobre a prova. Primeiro, Hamilton foi lembrado que chegou à sua 88ª vitória da carreira, e que está mais próximo de Michael Schumacher. Em seguida, Hamilton falou sobre como foi sua corrida.

"Eu estava deslumbrado, em outra zona de foco. Eu estava diferente, me sentia muito bem. Foi um esforço fantástico da equipe, mas olha, eu me senti bem hoje. Foi uma surpresa, porque tínhamos o problema com os pneus. Mas o gerenciamento foi muito, muito bom".

"Acredito que foi nosso entendimento do que aconteceu na semana passada e trouxemos para essa que nos permitiu fazer o que fizemos hoje. Mas sim, eu nem sabia que era a última volta. Esse era o meu nível de concentração. Eu estava pronto para continuar".

Hamilton ainda falou sobre os rivais e como ele se preparou para a corrida.

"É algo que eu estudei muito antes da corrida, entendendo tudo sobre os pneus que usaríamos e a estratégia que adotaríamos. Eu consegui entender que era possível fazer os pneus durarem mais do que o planejado. Eu até pensava em fazer uma parada só, mas acho que, no final, essa estratégia foi a correta".

"No final, não havia a necessidade de correr o risco de usar o macio. Eu tinha um pneu médio novo, e eu achei que era melhor. Só quero agradecer muito a todo o pessoal na fábrica, que trabalham em meio a esse período difícil. Peço a todos no mundo que sigam em frente na luta".

