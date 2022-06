Sonho para a Red Bull, pesadelo para a Ferrari. Esse é o melhor jeito de resumir o GP do Azerbaijão de Fórmula 1, que contou com vitória de Max Verstappen e Sergio Pérez em segundo, enquanto Charles Leclerc e Carlos Sainz abandonaram, permitindo que o time austríaco fique em uma posição confortável nos Mundiais.

Entre os pilotos, Verstappen chega a 150 pontos, enquanto Pérez assumiu a vice-liderança com 129. Já Leclerc cai para terceiro, mantendo 116 e George Russell abre vantagem para Sainz, tendo 99 contra 83 do espanhol.

Já nos Construtores, a situação confortável que a Red Bull já vivia cresce ainda mais com os resultados deste domingo. O time austríaco chega a 279 contra 199 da Ferrari.

F1 2022: RED BULL faz dobradinha e DISPARA no Mundial após dia de PESADELO da FERRARI

