Max Verstappen volta a liderar o Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Ao terminar o GP da Turquia em segundo, contra a quinta colocação de Lewis Hamilton, o holandês vira novamente o jogo e volta à ponta, seis pontos à frente do rival.

Com seis corridas e uma sprint pela frente, restam ainda 159 pontos ainda em jogo, deixando o campeonato bastante aberto.

Entre os construtores, apesar da Red Bull colocar dois pilotos no pódio, a Mercedes ainda conseguiu mais pontos, abrindo mais três de vantagem, se colocando em uma condição boa de lutar pelo oitavo título consecutivo nesta área.

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 433.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 - - - - - - 2 Red Bull Racing 397.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 - - - - - - 3 McLaren 240 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 - - - - - - 4 Ferrari 232.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 - - - - - - 5 Alpine 104 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - - - - - - 6 AlphaTauri 92 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 - - - - - - 7 Aston Martin Racing 61 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 - - - - - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - - - - 9 Alfa Romeo 7 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

