A chuva contrariou a previsão do tempo e forçou as equipes a mexerem nas estratégias para o GP da Turquia de Fórmula 1. Em uma prova em que a estratégia de parada (ou não) parar foi fundamental, Valtteri Bottas fez uma corrida controlada e venceu em Istambul, com Max Verstappen em segundo, Sergio Pérez em terceiro e Lewis Hamilton em 5º. Com isso, o holandês reassume a liderança do Mundial, seis pontos à frente do rival.

Completaram o top 10: Sergio Pérez, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Lando Norris, Carlos Sainz, Lance Stroll e Esteban Ocon.

Apesar da previsão de pista seca e tempo apenas nublado, a chuva marcou presença neste domingo em Istambul. E mesmo não caindo no momento da largada, a pista estava molhada o suficiente para forçar todos os pilotos a largarem de intermediários.

Bottas saiu bem e se manteve na frente, enquanto o primeiro incidente vinha logo na primeira curva, com Gasly tocando em Alonso, que rodou e foi parar no fundo do grid. O francês da AlphaTauri foi punido com cinco segundos.

No final da primeira volta, Bottas já abria quase 1s para Verstappen, con Leclerc em terceiro, Pérez em quarto e Gasly em quinto. Hamilton passava dois e subia para a nona posição. Lá atrás, Alonso, que vinha no fundo do grid, acabou "devolvendo" o toque que recebeu de Gasly, mas desta vez em Schumacher, recebendo também uma punição de cinco segundos.

Sem a utilização da asa móvel por conta das condições de pista, Hamilton seguia na nona posição na quinta volta, sem conseguir avançar em cima de Tsunoda. Na frente, Bottas já abria quase 2s para Verstappen, que tinha Leclerc também a 2s.

Hamilton finalmente conseguiu se livrar de Tsunoda no início da oitava volta, fazendo uma bela ultrapassagem por fora no primeiro setor. Neste momento, ele se encontrava a 19s de Bottas, enquanto já colava em Stroll em busca da sétima posição, conseguindo isso rapidamente.

Diferentemente de Sochi, Hamilton também não demorou para se aproximar e ultrapassar Norris, assumindo a sexta posição e fazendo a volta mais rápida da prova. Na sequência, ele teria Gasly, seis segundos à sua frente. Na ponta, Bottas abria 2s5 para Verstappen, enquanto ambos afirmavam no rádio que a pista ainda não tinha condições de trocar para pneus slick.

Fazendo voltas quase 2s mais rápido que Gasly, Hamilton chegou no francês na volta 14, e assumiu a quinta posição sem maiores problemas, ficando 8s atrás de Pérez em quarto. Lá na frente, Bottas chegava perto de 4s de diferença para Verstappen, enquanto Leclerc ficava a menos de 2s do holandês.

Outro piloto que vinha fazendo uma corrida de destaque era Carlos Sainz. Saindo de 19º, o espanhol já se encontrava na luta pela nona posição na volta 16, mostrando a força da Ferrari em Istambul.

Ricciardo foi o primeiro a ir aos boxes na volta 22. O australiano colocou um novo jogo de intermediários e passou a ser o centro das atenções de todas as equipes, que questionavam se o momento permitia o uso de compostos slick. Neste momento, mais uma bandeira amarela, agora com uma rodada de Tsunoda, sem maiores problemas para a AlphaTauri.

Com Ricciardo sem fazer tempos melhores que os demais na pista e avisos de chuva na curva nove, os pilotos optaram por estender seus stints. Na volta 25, Bottas tinha 2s6 para Verstappen, enquanto Leclerc se aproximava, a menos de 2s. Hamilton seguia reduzindo para Pérez, mas aos poucos, caindo para 3s.

Na 30ª volta, de um total de 58, todos se mantinham na pista, vendo que o rendimento de Ricciardo não era melhor com intermediários novos. Bottas mantinha 4s para Verstappen, enquanto Hamilton baixava a diferença de Pérez para menos de 2s.

Hamilton colou em Pérez na 35ª volta, iniciando a disputa mais intensa da corrida até aqui, com os dois dividindo curvas e passando na reta principal lado a lado. No primeiro momento, melhor para o mexicano. Pouco depois, a Red Bull chamou Verstappen para os boxes, sendo o primeiro dos ponteiros a parar. O holandês voltou com novo jogo de intermediários.

Na volta 38, Bottas e Pérez também pararam. Com isso, Leclerc assumiu a ponta ainda sem parar, com o finlandês em segundo, Verstappen em terceiro e Hamilton em quarto. Já Vettel também parou, sendo o primeiro a arriscar os slicks, mas sem performance alguma.

A 15 voltas do fim, Leclerc e Hamilton insistiam em não parar, arriscando algo tardio para colocar slicks ou sequer trocar pneus. Ele tinha 2s5 para Bottas, que vinha mais rápido. Verstappen estava 7s atrás do finlandês enquanto Hamilton era o quarto, a 4s5 do rival na luta pelo título. Pérez era o quinto, e ficava a 14s do britânico.

Sem rendimento, Leclerc não conseguiu segurar Bottas, que retomou a liderança no início da volta 47 e rapidamente começou a abrir. Com isso, a Ferrari trouxe o monegasco para os boxes. Bottas tinha 7s para Verstappen, que abria 6s para Hamilton, 11s à frente de Leclerc.

A Mercedes finalmente convenceu Hamilton a parar na volta 51 de 58. O heptampeão retornou em quinto, atrás de Pérez e Leclerc, a cerca de 6s dos dois, que protagonizavam uma bela disputa pela última posição do pódio, com o mexicano levando a melhor.

Hamilton rapidamente se aproximou de Leclerc, mas sofria para acompanhar o monegasco, reclamando no rádio que a equipe errou ao trazê-lo para os boxes. Isso permitiu ainda uma aproximação de Gasly no final.

No final, Valtteri Bottas fez uma prova controlada para vencer pela primeira vez em 2021. Max Verstappen foi o segundo colocado e Sergio Pérez completou o pódio. Charles Leclerc foi o quarto e Lewis Hamilton o quinto. Completaram o top 10: Pierre Gasly, Lando Norris, Carlos Sainz, Lance Stroll e Esteban Ocon.

Com isso, Max Verstappen reassume a liderança do Mundial, abrindo seis pontos para Lewis Hamilton.

A Fórmula 1 tira agora duas semanas de folga, retornando entre 22 e 24 de outubro com o GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas em Austin. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

