F1: Vettel se diz "desapontado" com segundo lugar e elogia Ocon

Sebastian Vettel repetiu o resultado do Azerbaijão e terminou em segundo lugar com a Aston Martin no histórico GP da Hungria de Fórmula 1 de 2021. O alemão aproveitou o caos da primeira volta e o erro da Mercedes ao não colocar pneus slicks no reinício para pular o pelotão e disputar a vitória com o vencedor Esteban Ocon até o final.

O tetracampeão protagonizou uma boa batalha contra o francês da Alpine até os momentos finais da corrida, e apesar de não ter conseguido o resultado que queria, elogiou o desempenho do rival.

"Estou um pouco desapontado porque senti que fui um pouco mais rápido na maior parte da corrida", disse Vettel. "No entanto, Esteban não cometeu um único erro e eu realmente não cheguei perto o suficiente."

"Não é uma pista fácil de ultrapassar, então eu realmente forcei muito, mas Ocon se manteve na pista e bem merecido ele comemorar sua primeira vitória. Obviamente é um ótimo resultado para nós, mas quando está tão perto, com certeza você procura a vitória, e não a segunda posição", acrescentou.

O incidente no início da corrida acabou compensando um mau momento do alemão, segundo ele: "Eu tive um começo muito ruim, mas acabou sendo o melhor lugar para se estar. Havia muita coisa acontecendo à minha frente. Peguei leve e fui por dentro, escapei e me encontrei na frente do pelotão. Isso foi essencial na nossa corrida de hoje."

"Acho que estamos muito próximos de Esteban em termos de ritmo e eu forcei tanto que tentei fazê-lo cometer um erro. É muito difícil ficar perto no setor do meio e na parte final. Como eu disse, ele foi bem em se defender da maneira que fez."

