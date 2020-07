TABELA: Hamilton ultrapassa Bottas e vira o novo líder da F1 2020

Lewis Hamilton fez barba, cabela e bigode no GP da Hungria e venceu com facilidade, conquistando o ponto extra pela volta mais rápida da prova após cravar a pole position e liderar toda a corrida neste domingo da Fórmula 1.

Com os 26 pontos conquistados no Hungaroring, o piloto britânico da Mercedes abre cinco de vantagem para o companheiro Valtteri Bottas. O finlandês chegou em terceiro e soma 58, à frente do holandês Max Verstappen, que tem 33 com a Red Bull.

Entre as equipes, Red Bull e Racing Point foram as principais beneficiadas em Budapeste, totalizando 28 e 18 pontos, respectivamente. Nas tabelas abaixo, o Motorsport.com mostra como estão os campeonatos de pilotos e construtores:

Classificação do campeonato entre pilotos

Classificação do campeonato entre equipes

