Depois de um treino classificatório decepcionante, e que levantou uma certa polêmica, com George Russell e Max Verstappen trocando farpas, Alex Albon teve um domingo bem melhor no GP da Hungria de Fórmula 1. O piloto da Red Bull terminou em quinto, e correu o risco de ser punido devido a uma investigação envolvendo o tailandês e a equipe, mas tudo acabou bem.

Antes do início da prova, a transmissão mostrou os mecânicos da Red Bull secando o espaço de largada de Albon, o que é proibido pelo regulamento, por representar uma manipulação das condições de saída.

Sabendo das condições adversas, a FIA permitiu que as equipes montassem tendas para manter o grid mais seco, mas nenhuma optou por fazer isso. O diretor de provas, Michael Masi, informou que as equipes "não poderiam usar de meios para secar artificialmente a pista".

Durante a corrida, a direção de prova confirmou a investigação sobre a atitude da Red Bull, que representaria uma quebra do Artigo 22.3 do Regulamento Desportivo da FIA, que diz que "os competidores estão proibidos de tentar alterar a aderência de qualquer parte da pista de qualquer outra forma que não seja pilotando sobre ela".

O chefe da Red Bull, Christian Horner, confirmou que haviam alguns sopradores de folha junto da equipe, mas não disse se eles foram usados ou não.

"Eles tinham alguns sopradores de folhas ali no box, mas alguém deve ter reclamado sobre isso. Vocês podem ver que ali estava muito molhado", disse Horner.

Esse foi o primeiro caso do tipo desde que a norma passou a ser adotada, há três anos. Ela surgiu devido a um incidente no GP da Malásia de 2017, quando as rivais acusaram a Force India de fazer exatamente o mesmo na pista.

Já Albon disse que a equipe precisa entender porque houve uma diferença grande de performance do carro entre a classificação e corrida. Mas, de qualquer jeito, disse que foi uma corrida divertida.

"Acho que precisamos entender porque o carro estava melhor hoje do que na classificação. Eu tive um pouco de tráfego e quando estava com pista livre, tinha um bom ritmo. Acabei vendo muita asa traseira vermelha hoje, mas me diverti".

Horner defendeu novamente Albon, afirmando que ele tem muito potencial para mostrar, mas que os problemas do carro acabam escondendo isso.

"Alex fez um ótimo trabalho. Boas manobras de ultrapassagem quando precisou. Eu realmente acredito que Alex tem muito potencial, que ainda não conseguimos descobrir. O carro está muito difícil de conduzir no momento, e Max tem a habilidade de contorná-los".

