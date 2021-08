O apresentador dos podcasts oficiais da Fórmula 1, Tom Clarkson, avalia que o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, "realmente precisa" conversar com seu piloto holandês Max Verstappen antes do GP da Bélgica, disputado neste fim de semana em Spa-Francorchamps.

“Se você é Christian Horner, realmente precisa se sentar com Max Verstappen e dizer: ‘Escute, precisamos de um fim de semana limpo’. Porque ele (Verstappen) esteve envolvido em batidas na primeira volta nas últimas duas corridas. Ele perdeu um grande número de pontos no campeonato”, explicou o jornalista, um dos mais conhecidos analistas da categoria, durante o Nation Podcast.

Clarkson crê que Verstappen tem de ser calculista e deve considerar a possibilidade de somar bons pontos mesmo em caso de vitória do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes. “O segundo lugar em Spa atrás de Hamilton é na verdade um ótimo resultado”, completou o repórter.

Entretanto, Verstappen está atrás de Hamilton na classificação: enquanto o britânico tem 195 pontos, o holandês soma 187, oito unidades a menos que o heptacampeão mundial, que lidera o campeonato deste ano.

Por isso, o ex-piloto e comentarista britânico Damon Hill avalia que Verstappen precisa ficar à frente de Hamilton em Spa: "O título está escapando. Ele (Verstappen) não vai olhar para este fim de semana e pensar: ‘Eu preciso marcar pontos’. Ele vai olhar neste fim de semana e dizer: ‘Eu tenho que ganhar de novo, tenho que garantir que Lewis não ganhe’. Essa é a única maneira de ele ser campeão mundial este ano."

"Então, a pressão está alta”, completou Hill, que conquistou o título da temporada 1996 da F1 após intensa batalha com o alemão Michael Schumacher, então bicampeão mundial 'em exercício'.

