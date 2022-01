TELEMETRIA DE FÉRIAS: Rico Penteado aponta favoritos para 2022

O TELEMETRIA DE FÉRIAS volta com mais análises de Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve na Fórmula 1 por quase duas décadas. Na segunda parte da entrevista com os repórteres Erick Gabriel e Guilherme Longo, o ex-comandante dos motores Renault falou sobre aquelas equipes que podem sair na frente na temporada de 2022 com o novo carro.

Será que Mercedes e Red Bull dominarão as ações novamente? A Ferrari voltará aos dias de glória? Quem pode surpreender? Além disso, Rico explica o novo cenário com a revolução tecnológica de 2022 sob o teto orçamentário da F1 e dá sua opinião sobre o novo circuito de Miami.

Podcast #158 – TELEMETRIA DE FÉRIAS: Rico Penteado explica novo carro da F1

