Nas últimas semanas, houve algumas especulações de que Cyril Abiteboul, ex-chefe da Renault na Fórmula 1, chegaria para liderar o departamento de motores da Red Bull, com inclusive algumas aparições dele nos boxes da equipe. No entanto, o conselheiro da escuderia, Helmut Marko, negou os rumores, os quais chamou de "absurdos".

Ainda falando sobre 'previsões' para 2022, o austríaco desmentiu os boatos de que seu time teria 'sacrificado' a próxima temporada para desenvolver ao máximo o carro de 2021, com o qual Max Verstappen foi campeão. Segundo ele, RBR e Mercedes só não serão favoritas se alguém encontrar a "pedra filosofal nas novas regras".

"Realmente, não sei de onde vem esse absurdo", disse Marko sobre os rumores Abiteboul ao site F1 Insider. "É uma besteira absoluta. Ben Hodgkinson é e continuará sendo o líder do nosso projeto de motor. Esperamos que ele possa trabalhar o mais rápido possível."

A respeito do progresso do novo carro, o conselheiro da Red Bull disse que as especulações sobre isso vieram de uma declaração de Alexander Albon ao Motorsport.com, quando o tailandês declarou que a escuderia desenvolveu menos o veículo de 2022. Segundo Marko, foi um "mal entendido".

"As falas de Albon foram mal interpretadas", comentou. "Só posso dizer que queremos defender o título de Verstappen e estamos muito bem posicionados para isso. Tivemos dois programas de desenvolvimento diferentes em 2021 e ambos funcionaram."

"Não há razão para acreditar que Mercedes e nós não são favoritos novamente este ano. A menos que alguém tenha encontrado a pedra filosofal nas novas regras."

